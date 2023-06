Turisti opazili 'lebdeče ladje' ob Azovskem morju

Nekateri uporabniki družbenih omrežij so najprej ugibali, da gre za skrivno orožje ruske mornarice, ki je na delu nedaleč od obale Taganrogskega zaliva Azovskega morja. Toda razlaga videnega je precej bolj preprosta, čeprav gre za precej redek pojav.

Turisti priljubljenega letovišča in pristanišča Jejsk v ruskem Krasnodarskem okraju so bili namreč priča fatamorgani, ki nastane ob velikih temperaturnih razlikah in s tem razlikah v gostoti posameznih zračnih plasti. Na prehodu skozi meje teh plasti se sončni žarki lomijo ali celo odbijajo in tako spremenijo smer. S tem navidezno spremenijo tudi obliko in lego teles v daljavi.

Čeprav je mesto Jejsk precej oddaljeno od krvavih spopadov na ukrajinskih tleh, je vojno stanje v sosednji državi vplivalo tudi na življenje v mestu, ki ga redno preletava rusko vojno letalstvo. Kot smo poročali, je oktobra lani kmalu po vzletu z bližnjega vojaškega letališča strmoglavilo jurišno letalo Su-34 in priletelo na dvorišče stanovanjske stolpnice. Stavba je zagorela, umrle pa so tri osebe.