Turisti vedno težji, v beneških gondolah zato po novem manj potnikov

Pandemija covida-19 je močno opustošila turistično industrijo v Benetkah. Ko se je Italija začela znova odpirati, so zato v mestu turiste pričakali odprtih rok. Zadovoljni so tudi gondoljerji, čeprav so morali sprejeti nove omejitve dovoljenega števila oseb v gondolah. Tem sicer ni botrovala zapovedana socialna distanca, temveč vse težji turisti.

Po novih pravilih bodo lahko t. i. gondole da nolo, ki predstavljajo prevozno sredstvo po slavnih beneških kanalih, namesto pet sprejele šest oseb, t. i. gondole da parada, ki se večinoma uporabljajo kot taksiji po kanalu Grande, osrednjem v mestu, pa 12 oseb, torej dve manj kot doslej. Kot so pojasnili v Benetkah, omejitev niso sprejeli zaradi socialne distance, ki se sicer pričakuje za zajezitev širjenja novega koronavirusa, temveč zato, ker imajo gondoljerji vse več prekomerno težkih potnikov. icon-expand Beneški gondoljerji zaradi prekomerne teže turistov v nove omejitve. FOTO: AP "V zadnjih približno desetih letih turisti tehtajo več. Raje, kot da bi jih pred odhodom postavili na tehtnico, pa smo se odločili zmanjšati število potnikov v gondolah," je po navedbah ameriškega CNNdejal vodja beneškega združenja gondoljerjev Andrea Balbi. Pojasnil je še, da gondoljerji težko krmarijo pretežke gondole, saj se vanje zliva voda. V Benetkah ima trenutno licence 433 gondoljerjev in 180 namestnikov, a je trenutno zaradi pandemije oz. upada turistov v prometu precej manj gondol.