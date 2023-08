Turisti 'utišali' zvonove, domačini pa zdaj zaradi tišine ne morejo spati

Pritožbe so se vrstile predvsem od tujih gostov, ki so bivali v okoliških namestitvah. Negodovanja pa je bilo največ prav v poletnih mesecih, ko zaradi lepega vremena ljudje čez noč pogosteje pustijo odprta okna. "Prejeli smo pritožbe več lastnikov B&B-jev," je povedal župan mesta Pienza Manolo Garosi .

Domačini italijanskega mesta Pienza so se pritožili, da zaradi odločitve župana, da ugodi turistom in utiša zvonove na zgodovinskem stolpu z uro, ne morejo več spati, poroča The Independent . Renesančni stolp je pred odločitvijo župana, da ugodi pritožbam turistov, zvonil vsakih 30 minut. Zdaj pa zvonovi mirujejo med 22. in 7. uro zjutraj.

A čeprav je poteza pomirila turiste, z odločitvijo niso zadovoljni vsi domačini. Nekateri so se namreč pritožili, da so zvonovi del mestnega tkiva, spet drugi pa, da zdaj težko spijo brez rednega zvonjenja, ki so ga bili vajeni poslušati vse življenje.

"Nismo edini, ki smo se zaradi turistov odločili za to. Tudi druga mesta, ki imajo zvonike, so sprejela podobne odločitve," pa je na negodovanje domačinov odgovoril župan.

Toskansko mesto Pienza je pod Unescovo zaščito in slovi po svojih zgradbah iz 15. stoletja, kot sta katedrala v Pienzi in palača Piccolomini, poletna rezidenca papeža Pija II. Mesto je prikazano tudi v filmu Romeo in Julija režiserja Franca Zeffirellija.

Medtem so bile nekatere druge italijanske destinacije prisiljene omejiti število turistov, saj je število obiskovalcev po pandemiji močno naraslo. Turistična regija Trentino Alto Adige je tako maja uvedla nova pravila, ki omejujejo število prenočitev gostov.

Minister za turizem Arnold Schuler je za CNN povedal, da je regija "dosegla mejo" števila obiskovalcev, ki jih lahko sprejme. V severni Italiji so tako število obiskovalcev omejili na raven iz leta 2019. S tem želijo zmanjšati prekomerni turizem.

Ob tem pa ni dovoljeno odpreti nobenih novih hotelov ali drugih gostišč. To je mogoče le, če se kateri od že obstoječih zapre.