"Nimam nič proti turizmu, toda tukaj v Barceloni trpimo zaradi presežka turizma, zaradi katerega naše mesto ni več primerno za življenje," je dejal Jordi Guiu, 70-letni sociolog. Protestniki so s transparenti "Zmanjšajte turizem zdaj!" vzklikali slogane, kot je "Turisti, ven iz naše soseske", in se na presenečenje obiskovalcev ustavljali pred hoteli. Priti turistom, ki so kosili v središču mesta, so uporabili celo vodne pištole.

Naraščajoči stroški stanovanj v Barceloni, ki so se v zadnjem desetletju po podatkih lokalnih oblasti povečali za 68 odstotkov, so sicer eden glavnih virov jeze, skupaj z učinki turizma na lokalno trgovino in delovne pogoje v mestu z 1,6 milijona prebivalcev. "Lokalne trgovine se zapirajo, da bi naredili prostor trgovinam, ki ne služijo potrebam sosesk. Ljudje si ne morejo privoščiti najemnin," je povedala Isa Miralles, 35-letna glasbenica, ki živi v okrožju Barceloneta, poroča Le Monde.