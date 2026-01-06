Turisti z otoka Sokotra se v sredo vračajo domov, med njimi tudi Slovenka

Otok Sokotra leži ob Adenskem zalivu blizu obale Somalije FOTO: AP

Oblasti v Jemnu in Savdski Arabiji so od konca decembra odpovedale številne polete, potem ko so se v državi na skrajnem jugu Arabskega polotoka zaostrili spopadi med različnimi oboroženimi skupinami, ki jih podpirajo Združeni arabski emirati in Savdska Arabija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaradi odpovedi poletov je na otoku Sokotra, ki leži ob Adenskem zalivu in je približno 350 kilometrov oddaljen od obale na jugu Jemna, obtičalo več kot 400 tujih turistov. Otok s svojo samotno in oddaljeno lego, endemičnimi vrstami in neokrnjeno naravo privlači zlasti pustolovske popotnike.

Med turisti ena državljanka Slovenije

Med 416 turisti je več deset Rusov in Italijanov, pa tudi državljani Francije, Velike Britanije, ZDA, Hrvaške in Poljske. Ministrstvo za zunanje zadeve je danes potrdilo, da se je v zvezi s situacijo na otoku nanje obrnila tudi ena državljanka Slovenije, več informacij pa niso podali. Turisti bodo otok lahko od srede zapustili z leti jemenske družbe Yemenia Airways, pri čemer bodo po navedbah lokalnih oblasti na Sokotri najprej leteli v Aden na jugu Jemna, nato pa v Džedo v Savdski Arabiji, od koder se bodo lahko vrnili domov. Letališče v Adenu od nedelje znova deluje, potem ko je bilo več dni zaprto zaradi motenj, ki so jih povzročili oboroženi spopadi na jugu Jemna.

