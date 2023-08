Turisti smetijo, rimski Kolosej so preplavile podgane

V okolici svetovno znanega rimskega Koloseja, ki ga letno obišče okoli šest milijonov ljudi, so se namnožile podgane. Na nedobrodošle obiskovalce so prvi opozorili turisti, ki se s (preveliko) prisotnostjo glodavcev med plačanim obiskom kulturne znamenitosti seveda niso strinjali.

Mestne oblasti pa so se zaradi nezadovoljstva že lotile sanacije območja. Danes so tako mestni uradniki sporočili, da so že sprejeli več ukrepov, s katerimi bodo ustavili razmnoževanje podgan.

Vodja oddelka za ravnanje z odpadki Sabrina Alfonsi je dejala, da so v petek zvečer in v soboto zjutraj v okolici spomenika izvedli "posebno intervencijo". Ta naj bi se v prihodnjih dneh nadaljevala, je tudi zatrdila za tiskovno agencijo Adnkronos. V načrtu je predvsem čiščenje zelenih površin v okolici Koloseja in postavljanje pasti.