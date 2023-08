V hrvaški Istri so turistični delavci in gostinci očitno dojeli, da so z občutnimi podražitvami storitev naredili napako, ki se jim maščuje. Številni se že pritožujejo nad slabim obiskom. Da bi bil ta avgusta boljši, so ponudniki počitniških apartmajev in hišic spustili cene tudi za 60 odstotkov. Hrvaška vlada medtem pripravlja zakon, s katerim bi zajezila množični turizem. Ne pa tudi zmanjšala dobička, zato med drugim razmišlja o uvedbi okoljske takse za turiste.