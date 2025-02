Turistične agencije zagotavljajo: v poletno sezono bomo štartali normalno

Zaradi tresenja tal je Santorini zapustilo že več kot 11 tisoč ljudi. Santorini je sicer med Slovenci zelo priljubljena poletna počitniška destinacija. V turističnih agencijah so ves čas v stiku z lokalnimi predstavniki in oblastmi ter mirijo – povsem normalno bomo štartali v poletno sezono, ki se bo začela konec maja.

OGLAS

Med otokoma Amorgos in Santorini je bilo žarišče močnega potresnega sunka ob 21. uri in 9 minut po lokalnem času pet kilometrov pod zemljo. Gasilci so zavarovali določene točke na otoku, kjer bi lahko padalo kamenje ali se sprožil plaz.

Santorini je otok vulkanskega izvora, manjši potresi so zato pogosti, tam se stikajo tektonske plošče. Je najjužnejši v kikladskem otočju, znan po modro-beli arhitekturi. "Santorini zagotovo velja za enega najbolj priljubljenih otokov v Grčiji med Slovenci, grški otoki so pri nas že vrsto let ena od najbolj priljubljenih počitniških destinacij," pojasnjuje predstavnica agencije Palma Nena Kraševec.

Zapuščeni Santorini FOTO: AP icon-expand

Na otoku so nam lani konec maja, ko so sprejeli prve slovenske turiste v poletni sezoni, domačini povedali:"Veliko je Slovencev, imajo se lepo in radi imajo Santorini." "Slovenci radi jedo tradicionalno hrano, tipično za Santorini, recimo ocvrte paradižnikove kroglice, in favo, ki je najpomembnješi produkt Santorinija." "Imamo kulturo, imamo zgodovino, imamo zgodovinska mesta, ki imajo več kot 3000-letno zgodovino. Imamo dobro nočno življenje, dobra vina ..."