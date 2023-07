Turistka, ki sploh ni vedela, da je noseča, v Paklenici rodila hčerko

Hrvaška gorska reševalna služba (HGSS) je v soboto ob 14.51 prejela nenavadno prijavo – njihovo pomoč je potrebovala nosečnica v narodnem parku Paklenica, ki je rojevala.

Še preden jim je uspelo priti na kraj dogodka, je tuja državljanka ob pomoči enega od zaposlenih na stranišču rodila deklico.

Gorski reševalci so mladi mamici in novorojenki pomagali na varno in ju predali ekipi nujne medicinske pomoči. Kot so zapisali na svojem Facebookovem profilu, je v intervenciji sodelovalo sedem članov ekipe HGSS, ekipa nujne medicinske pomoči in zdravnica, pohvalili pa so tudi dobro delo zaposlenih v parku Paklenica. Zapisali so še, da je bila komunikacija med celotno akcijo otežena zaradi slabega mobilnega signala.