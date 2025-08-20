Turistka na Hrvaškem za taksi plačala vrtoglavih 1506 evrov

Novozelandka Carol Cowan je konec maja za kratko vožnjo po središču Zagreba plačala kar vrtoglavih 1506 evrov, poroča hrvaški Jutarnji list. Cowanova je potovala po Evropi, z vlakom je prispela v Zagreb in na glavni postaji ji je taksist dejal, da sprejema le gotovino. Carol mu je odvrnila, da ima le 65 evrov in da potrebuje kratko vožnjo. Med vožnjo je opazila, da taksimeter že kaže 85 evrov, in taksista prosila, da ustavi. Odvrnil ji je, da lahko plača tudi s kartico, saj bo poklical svojega šefa, ki bo prinesel terminal za kartice.

Ko sta prispela na cilj, je bila cena že 185 evrov, Carol pa so premagale solze. Taksist je zatem dejal, da ji bo dal popust in da bo plačala "samo" 150 evrov. Nekdo v drugem avtu mu je prinesel POS-terminal. Vtipkala je svoj PIN in plačala, računa ni dobila. Kasneje je preverila svoj račun in ugotovila, da je plačala vrtoglavih 1506 evrov.

Carol je bila šokirana. Obrnila se je na policijo, a brez računa ni mogla ničesar dokazati. Odpovedala je preostanek svojega potovanja ter rezervirala let domov na Novo Zelandijo. Kar je še bolj tragično – to naj bi bilo prvo potovanje, potem ko je 10 let skrbela za bolnega moža, ki je lani umrl.