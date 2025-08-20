Svetli način
Tujina

Turistka na Hrvaškem za taksi plačala vrtoglavih 1506 evrov

Zagreb, 20. 08. 2025 09.16

V.L.
Saj ni res, pa je, bi lahko rekli za naslednjo zgodbo, ki prihaja iz sosednje Hrvaške. Taksist je turistki iz Nove Zelandije za kratko vožnjo v Zagrebu zaračunal kar 1506 evrov. Njegova različica zgodbe je drugačna – pravi, da je vozil njegov kolega in da v dežju ni videl številke na terminalu za kartice.

Taksi na Hrvaškem FOTO: Profimedia

Novozelandka Carol Cowan je konec maja za kratko vožnjo po središču Zagreba plačala kar vrtoglavih 1506 evrov, poroča hrvaški Jutarnji list. Cowanova je potovala po Evropi, z vlakom je prispela v Zagreb in na glavni postaji ji je taksist dejal, da sprejema le gotovino. Carol mu je odvrnila, da ima le 65 evrov in da potrebuje kratko vožnjo. Med vožnjo je opazila, da taksimeter že kaže 85 evrov, in taksista prosila, da ustavi. Odvrnil ji je, da lahko plača tudi s kartico, saj bo poklical svojega šefa, ki bo prinesel terminal za kartice. 

Ko sta prispela na cilj, je bila cena že 185 evrov, Carol pa so premagale solze. Taksist je zatem dejal, da ji bo dal popust in da bo plačala "samo" 150 evrov. Nekdo v drugem avtu mu je prinesel POS-terminal. Vtipkala je svoj PIN in plačala, računa ni dobila. Kasneje je preverila svoj račun in ugotovila, da je plačala vrtoglavih 1506 evrov.

Carol je bila šokirana. Obrnila se je na policijo, a brez računa ni mogla ničesar dokazati. Odpovedala je preostanek svojega potovanja ter rezervirala let domov na Novo Zelandijo. Kar je še bolj tragično – to naj bi bilo prvo potovanje, potem ko je 10 let skrbela za bolnega moža, ki je lani umrl.

Taksist ima drugačno zgodbo

Taksist pravi, da ni vozil on, temveč njegov kolega, ki ni imel POS-terminala. Zato ga je poklical in prosil, če mu posodi svojega. Pravi, da je deževalo in da ni videl številke, ki jo je vpisal kolega.

Gre za istega taksista, o katerem je hrvaški Net.hr že poročal. Potnica iz Vukovarja je za samo sedem kilometrov vožnje plačala kar 110 evrov. Taksist je takrat za omenjeni portal potrdil, da je res izdal račun za to ceno, a ob tem dodal, da jo je še poceni odnesla, saj bi po ceniku računal 250 do 300 evrov.

taksist taksi prevara
Protoc
20. 08. 2025 10.38
brez veze kaj pisati..ne smes navadne stavke pisati
Protoc
20. 08. 2025 10.37
Kaj sem pa kaj sovrazno napisal..napisal v katerem veku zivijo, da nimajo post terminala..a to je kaznivo, sovrazno??
medŠihtom
20. 08. 2025 10.36
skrajni čas da se ukine taksi mastodonte in gre vse na uber aplikacijo kjer vse vnaprej vidiš, ceno, pot, čas, plačaš pa vse vožnje iz dobroimetja v aplikaciji enkrat na mesec.
kranjski janezz
20. 08. 2025 10.33
sramota požeruh
3320.
20. 08. 2025 10.32
To bi bila njegova zadnja vožnja.
HUSO BOSS
20. 08. 2025 10.29
ODVZET MU LICENCO IN TO JE TO
Primula1
20. 08. 2025 10.22
Lopov, ne bi dobil niti centa, takoj bi poklical policijo in prometni inšpektorat, pa da ga zrihtajo.
Kritikizstajerske
20. 08. 2025 10.13
Ne rabi racuna ker ima slup oz.potrdilo banke. Pa prijavo za goljufino in neizdano racuna!
Kritikizstajerske
20. 08. 2025 10.10
kriva turistka ker ni prej vprasala...kot vedno!
Groucho Marx
20. 08. 2025 10.17
Sploh ne drži! Plačala naj bi 150 evrov, s ciner se je v solzah stribjala. Potem pa ji je prevarant ukradel desetkratnik zneska.
mackon08
20. 08. 2025 10.10
Tako je sama si je kriva, takoj bi morala zapustiti taxi ne pa, da zdaj joče. O hrvaških taxistih pa res, sigurno jih je večina poštenih ostali pa lopovi, kar država omogoča.
suleol
20. 08. 2025 10.10
kam jo je pa peljal v grcijo?
PetindvajsetUR
20. 08. 2025 10.08
...in pol bi se mi za arbitrazo radi zmenili z njimi... 🤣🤣🤣
sse1
20. 08. 2025 10.08
prsli v EU...pa so prsti zaceli srbeti...
marjanovic.drazen
20. 08. 2025 10.08
Ne verjamem
Midelamodrugace
20. 08. 2025 10.07
A je bla pijana da ni vedla kolk je plačala?
geemale
20. 08. 2025 10.06
.... za prijavo je vendar zadosti bančni izpis.... vsota in prejemnik?
Dragica Cegler
20. 08. 2025 10.04
Ba.a But.. ta, Se premalo jo je opilil.V trenutku ,ko ni hotel ustaviti ,bi morala poklicati policijo.Te emancipiranke znajo pa samo jezik stegovat in se mešati v stvari,ki se jih ne tičejo., ko pa je treba svojo situacijo rešit,pa niso sposobne.
oježeš
20. 08. 2025 10.02
Neumen izgovor, da bolj ne more biti. Še vedno je dobro, da ljudje zahtevajo račun za opravljeno storitev ali nakup.
11TNT11
20. 08. 2025 10.12
Iz 185 eur ji je dal popust na 150eur.Verjetno je rekel, da lahko plača 150eur brez računa.Vlada jim je dovolila, da nimajo omejitev pri cenah, pač lopovska država
ODGOVORI
krpati
20. 08. 2025 10.01
+10
Kršna država takšni državljani. Leva roka desni žep.
ODGOVORI
10 0
