Splezala na znameniti vodnjak Trevi, da bi si napolnila steklenico vode

Poleti so se v italijanskem glavnem mestu zgodili trije incidenti, povezani s turisti. Zadnji je bil v ponedeljek, ko si je turistka steklenico vode zamislila napolniti kar iz vodnjaka Trevi. "Globe in sklicevanje na zdravo pamet očitno niso več dovolj za nadzor turistov," pravi rimski mestni svetnik za velike dogodke, šport, turizem in modo Alessandro Onorato.

Turistka je splezala na znamenito Fontano di Trevi in napolnila steklenico vode, kar je še en primer neprimernega vedenja v priljubljenih italijanskih mestih. Ženska se je kar čez skale sprehodila do središča ikonične atrakcije in napolnila svojo steklenico. Z njo se je soočil stražar, ki ji je zažvižgal in jo odpeljal stran.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Povsod so bili znaki, ki pravijo, da to ni dovoljeno," je za Storyful povedal Lex Jones, ki je dogajanje ujel s kamero. "Zdi se, da turistka ni razumela, kaj je naredila narobe, in je skušala stražarju razložiti svoja dejanja," je dodal. Ni jasno, ali so turistko pozneje kaznovali ali aretirali. Državna policija se ni še odzvala na prošnjo za komentar. Pred nekaj tedni je lokalne oblasti razjezil turist, ki je v Fontani di Trevi poskušal zaplavati. Gledalci naj bi ga pri tem spodbujali, mu ploskali in vzklikali, poroča revija Corriere Della Serra. Incident s steklenico vode pa se je zgodil le nekaj tednov po tem, ko sta naslovnice medijev polnila dva mlada turista, ki sta se odločila poškodovati znameniti rimski Kolosej.

Na dogajanje se je odzval tudi rimski mestni svetnik za velike dogodke, šport, turizem in modo Alessandro Onorato, ki je incident označil za "čisto barbarstvo". "Dogodek je pokazal, da ne globe ne sklicevanje na zdravo pamet ni več dovolj za nadzor turistov," pravi Onorato. Italijanski ministrstvi za kulturo in notranje zadeve je pozval, naj pomagata mestu pri uveljavljanju pravil proti pitju in kopanju v zgodovinskih fontanah, kar so leta 2018 tudi zakonsko prepovedali. Oblasti opozarjajo, da bi bil lahko navdih za neprimerno vedenje turistov, ki plavajo v fontani, prizor iz filma La Dolce Vita. V prizoru namreč igralca Anita Ekberg in Marcello Mastroianni brodita v njenih vodah.