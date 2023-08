Turistka plačala za apartma v Rovinju, ob prihodu ugotovila, da ne obstaja

Istrski policisti zdaj ugotavljajo vse okoliščine. Ob tem pa ljudi opozarjajo na previdnost pri oddajanju in najemanju apartmajev in počitniških hiš prek spleta. Priporočajo, naj bodo ljudje pozorni na to, katere oglase in spletna mesta uporabljajo za iskanje nastanitev, prav tako naj osebe preverijo, ali pri določeni nastanitvi obstajajo tudi ocene uporabnikov. Pozorni naj bodo tudi na to, ali je najemnik namestitve res odgovoren zanjo.

"Najemnik naj se podpiše s polnim imenom in priimkom, njegovi osebni in agencijski podatki pa naj bodo na vseh promocijskih materialih, tudi na družbenih omrežjih in spletni strani, prek katere oglašuje," poudarja hrvaška policija.

Pred izplačilom naj ljudje opravijo podrobnejša preverjanja tudi pri pristojnih institucijah, ali se določena nepremičnina res oddaja in ali je oseba oz. agencija, ki jo oglašuje, za to res pooblaščena.