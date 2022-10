Turistka pred amalfijsko katedralo pozirala gola: 'To je noro'

V ponedeljek zjutraj so bili domačini italijanskega mesta Amalfi zgroženi, ko so pred katedralo opazili skoraj golo žensko, ki je fotografu pozirala na vrhu stopnic pred katedralo. Nad lokacijo snemanja so bili še posebej zgroženi člani lokalne skupnosti, je povedala umetnostna zgodovinarka in pisateljica Laura Thayer."To, da je fotografiranje potekalo v cerkvi, je tisto, zaradi česar je bil dogodek tako šokanten," je povedala za CNN.

"Katedrala je kraj čaščenja in kraj, ki se dotika zgodovinskega spomina domačinov. Bronasta vrata spominjajo na čase republike Amalfi in se odpirajo za procesije, za poroke, za pogrebe. Gre torej za življenjske trenutke," je pojasnila Thayerjeva. Ta se strinja, da je ozadje katedrale lepo za fotografiranje, a je po njenem treba razumeti tudi, da katedrala predstavlja "veliko več kot le lepo ozadje za fotografijo na družbenih omrežjih".