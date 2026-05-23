Tujina

Turistka za štiri kilometre taksistu v Zadru plačala 130 evrov

Zadar , 23. 05. 2026 11.27 pred 54 minutami 1 min branja 17

Avtor:
A.K.
Taksi na Hrvaškem

Turistka iz Poljske je na družbenih omrežjih delila svojo izkušnjo, ko je za štiri kilometre taksist v Zadru zahteval kar 130 evrov. Poleg cenika v Facebook skupini Croatia Travel 2026 je objavila tudi fotografijo črnega BMW-ja z zadrskimi registrskimi tablicami in zapisala opozorilo: "Bodite izjemno pozorni na cene taksijev v okolici Zadra."

Znova zgodba o pregrešno dragih taksistih na Hrvaškem. Fotografija cenika taksi službe v Zadru z vrtoglavo visokimi cenami je sprožila plaz komentarjev na Facebooku. Kot je pojasnila Poljakinja, je bilo nujno in je nekdo v skupini vztrajal, da vzamejo taksi, poroča Net.hr.

Taksiji
FOTO: Bobo

A kot je poudarila, so šele med vožnjo ugotovili, koliko bo stalo. Voznik na začetku ni jasno povedal cene, ko so ga vprašali, koliko bo stala kratka pot, zatrjuje Poljakinja.

Ne moti me, da sem morala plačati, samo želim opozoriti druge, da smo bili prevarani, da ne bi doživeli iste usode. Vsi nimajo denarja, da bi plačali 130 evrov za štirikilometrsko vožnjo. Voznik nas je priganjal, da smo se usedli v avto, bilo je nujno, sicer bi čakali na Uber, je opisala.

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

metalika
23. 05. 2026 12.26
20e in adijo
0 0
krpati
23. 05. 2026 12.25
Pač dragi so in pika.
+1
1 0
Desna prevara
23. 05. 2026 12.15
mogoce se je pa golfom vozila, to stane.
+3
3 0
blue3dragon
23. 05. 2026 12.11
Sem popolnoma prepričan,da jo je manj prišla povratna letalska karta s Poljske do Zadra.
+3
3 0
Mirkoca
23. 05. 2026 12.10
Če bi tekli za njim bi imeli 130€ v žepu.
+2
2 0
geemale
23. 05. 2026 12.10
Za 4 km včeraj v Sevilji plačal 6.8€..... s telefonom po taksimetru, naročen po aplikaciji.... kava 1.6€, pivo 2.5€, javni prevoz 1.6€, mestni bus na 6-7 minut....
+3
3 0
rok1211
23. 05. 2026 12.04
Ne plačaš, kaj ti bojo?
+1
3 2
Slovenska pomlad
23. 05. 2026 11.58
Preveč...120€ je to vredno.
+5
5 0
luksi123
23. 05. 2026 11.57
Uber je zakon, kljub temu, da ga nekateri kritizirajo
+7
7 0
Arrya
23. 05. 2026 11.53
Sem prav ponosen, da že več kot 20 let nisem šel na dopust na Hrvaško... Kot otrok se spomnim, ko smo bili na morju, kako so bili hrvati prijazni do nemcev vsepovsod so imeli prevedene stvari v nemščino, nikjer pa v slovenščino, kljub temu da je velik del njihovega turizma odvisen prav od Slovencev. Ko sem začel s službo sem imel sodelavce iz celega balkana, ljudje iz Srbije in ostalo so se trudili učiti slovensko, hodili na tečaje, hrvat pa je brezkompromisno vseskozi govoril hrvaško in ponosno kazal svoj tatu s šahovnico. Zato mi je prav v veselje ko vidim, kako si hrvati sami sebi kopljejo jamo in izvajajo takšne bedarije...
+10
10 0
stanley
23. 05. 2026 12.01
Zanimivo, da se jim še šaha ne ljubi igrati čeprav so šahovnice povsod kamor pogledaš.
+4
4 0
MarkoJur
23. 05. 2026 11.52
Če si prelen za 4 km, plačaj... je pa res, odirajo!
-1
3 4
First Last
23. 05. 2026 11.59
Ful si pameten
+3
3 0
krjola
23. 05. 2026 11.48
a smo že začel nažigat z lokalnimi novičkami iz Hrvatske...
+3
4 1
gmajna
23. 05. 2026 11.42
Lahko bi 1000
+1
1 0
Ne želi na sestrino poroko, ker otroci niso dobrodošli. Katera ima prav?
