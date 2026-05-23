Turistka za štiri kilometre taksistu v Zadru plačala 130 evrov

Znova zgodba o pregrešno dragih taksistih na Hrvaškem. Fotografija cenika taksi službe v Zadru z vrtoglavo visokimi cenami je sprožila plaz komentarjev na Facebooku. Kot je pojasnila Poljakinja, je bilo nujno in je nekdo v skupini vztrajal, da vzamejo taksi, poroča Net.hr.

A kot je poudarila, so šele med vožnjo ugotovili, koliko bo stalo. Voznik na začetku ni jasno povedal cene, ko so ga vprašali, koliko bo stala kratka pot, zatrjuje Poljakinja.

Ne moti me, da sem morala plačati, samo želim opozoriti druge, da smo bili prevarani, da ne bi doživeli iste usode. Vsi nimajo denarja, da bi plačali 130 evrov za štirikilometrsko vožnjo. Voznik nas je priganjal, da smo se usedli v avto, bilo je nujno, sicer bi čakali na Uber, je opisala.