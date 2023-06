Ženski po padcu na letališki tekoči stezi amputirali del noge

Incident se je zgodil na mednarodnem letališču Don Mueang v Bangkoku. 57-letna Tajka bi se morala zjutraj vkrcati na letalo, a se je pred tem hudo poškodovala na tekoči stezi. Kot poročajo mediji, se je spotaknila ob svoj kovček, nato pa se je njena leva noga zagozdila v mehanizem tekoče steze. Mimoidoči so skušali aktivirati stikalo v sili, da bi ustavili stezo, a žal neuspešno.

Reševalne ekipe so morale nesrečni potnici amputirali spodnji del leve noge, poroča Associated Press. Žensko so nato prepeljali v dve različni bolnišnici. V prvi so ji dejali, da ji ne morejo rešiti noge, zato je ženska zaprosila za premestitev v drugo zdravstveno ustanovo.