Turistom potonil čoln, mimoidoči so se posmehovali

Primer je odprl vprašanje, ali so bile osebe, ki so dogodek snemale, dolžne nuditi pomoč ter ali bi lahko v tem primeru nosile odgovornost, ker tega niso storile. Na posnetku, o katerem poroča tudi Net.hr, slišimo moškega, ki se smeji in ljudi v morju in na čolnu sprašuje, kaj se je zgodilo. "Kje ste vzeli oziroma komu ste plačali najem čolna?" še pripomni.

So bili mimoidoči dolžni nuditi pomoč? FOTO: Shutterstock

Problematično je, da na posnetkih ni zaznati želje ali poskusa, da bi vinjenim turistom pomagali oz. jih skušali vkrcati na svoje plovilo. Namesto tega je čoln povsem potonil, turisti pa so se – na srečo nepoškodovani – rešili na bližnji otok. Ob koncu posnetka je slišati še posmehljivo pripombo: "Tukaj ne smete parkirati." Po tem, ko se je policija odpravila na kraj nesreče, kjer je našla potopljeni čoln in pet potnikov, ki so priplavali na bližnji otok, je sporočila, da je čoln upravljal španski državljan, ki so mu v krvi izmerili 1,37 promila alkohola, nadaljnji postopek pa je prevzela pristaniška kapitanija.

Kdaj opustitev pomoči postane kaznivo dejanje?