Turistom potonil čoln, mimoidoči so se posmehovali

Primer je odprl vprašanje, ali so bile osebe, ki so dogodek snemale, dolžne nuditi pomoč ter ali bi lahko v tem primeru nosile odgovornost, ker tega niso storile.
Na posnetku, o katerem poroča tudi Net.hr, slišimo moškega, ki se smeji in ljudi v morju in na čolnu sprašuje, kaj se je zgodilo. "Kje ste vzeli oziroma komu ste plačali najem čolna?" še pripomni.
Problematično je, da na posnetkih ni zaznati želje ali poskusa, da bi vinjenim turistom pomagali oz. jih skušali vkrcati na svoje plovilo. Namesto tega je čoln povsem potonil, turisti pa so se – na srečo nepoškodovani – rešili na bližnji otok. Ob koncu posnetka je slišati še posmehljivo pripombo: "Tukaj ne smete parkirati."
Po tem, ko se je policija odpravila na kraj nesreče, kjer je našla potopljeni čoln in pet potnikov, ki so priplavali na bližnji otok, je sporočila, da je čoln upravljal španski državljan, ki so mu v krvi izmerili 1,37 promila alkohola, nadaljnji postopek pa je prevzela pristaniška kapitanija.
Kdaj opustitev pomoči postane kaznivo dejanje?
"V času obravnave nismo imeli informacij, da so dogodek snemale tretje osebe. Vendar smo po analizi vseh razpoložljivih informacij in ugotovljenih dejstev ocenili, da v tem primeru niso podani znaki kaznivega dejanja, ki bi se preganjalo po uradni dolžnosti," so sporočili s hrvaške policije. Kaznivo dejanje je namreč podano le, če oseba ne nudi pomoči človeku, ki je v smrtni nevarnosti.
Na srečo v nesreči ni bilo poškodovanih, ostaja pa odprto vprašanje, kako bi se oblasti odzvale, če bi se kateri od vinjenih tujih turistov utopil ali se huje poškodoval na skalah.
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