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Turistom potonil čoln, mimoidoči so se posmehovali

Hvar, 06. 08. 2026 12.10 pred 4 dnevi 2 min branja 26

Avtor:
Ne.M.
Otok Jerolim

Potem ko je pri hrvaškem otoku Jerolim potonil čoln s turisti, se je na družbenih omrežjih razširil posnetek, ki je sprožil številne odzive. Na njem vidimo, kako posadka, ki pluje mimo ponesrečencev, ki so bili očitno pod vplivom alkohola, dogajanje snema in se jim posmehuje, namesto da bi jim poskušala pomagati.

Primer je odprl vprašanje, ali so bile osebe, ki so dogodek snemale, dolžne nuditi pomoč ter ali bi lahko v tem primeru nosile odgovornost, ker tega niso storile.

Na posnetku, o katerem poroča tudi Net.hr, slišimo moškega, ki se smeji in ljudi v morju in na čolnu sprašuje, kaj se je zgodilo. "Kje ste vzeli oziroma komu ste plačali najem čolna?" še pripomni.

So bili mimoidoči dolžni nuditi pomoč?
So bili mimoidoči dolžni nuditi pomoč?
FOTO: Shutterstock

Problematično je, da na posnetkih ni zaznati želje ali poskusa, da bi vinjenim turistom pomagali oz. jih skušali vkrcati na svoje plovilo. Namesto tega je čoln povsem potonil, turisti pa so se – na srečo nepoškodovani – rešili na bližnji otok. Ob koncu posnetka je slišati še posmehljivo pripombo: "Tukaj ne smete parkirati."

Po tem, ko se je policija odpravila na kraj nesreče, kjer je našla potopljeni čoln in pet potnikov, ki so priplavali na bližnji otok, je sporočila, da je čoln upravljal španski državljan, ki so mu v krvi izmerili 1,37 promila alkohola, nadaljnji postopek pa je prevzela pristaniška kapitanija.

Kdaj opustitev pomoči postane kaznivo dejanje?

"V času obravnave nismo imeli informacij, da so dogodek snemale tretje osebe. Vendar smo po analizi vseh razpoložljivih informacij in ugotovljenih dejstev ocenili, da v tem primeru niso podani znaki kaznivega dejanja, ki bi se preganjalo po uradni dolžnosti," so sporočili s hrvaške policije. Kaznivo dejanje je namreč podano le, če oseba ne nudi pomoči človeku, ki je v smrtni nevarnosti.

Na srečo v nesreči ni bilo poškodovanih, ostaja pa odprto vprašanje, kako bi se oblasti odzvale, če bi se kateri od vinjenih tujih turistov utopil ali se huje poškodoval na skalah.

čoln hrvaška turisti nesreča
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KOMENTARJI26

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spermi?
08. 08. 2026 10.19
Chene !
Odgovori
+1
1 0
Tomaž Hacin
07. 08. 2026 11.49
Kaznovati tudi tiste ki so se posmehovali in niso pomagali. Ja to so novi obrazi ljudi ki gledajo samo nase.
Odgovori
0 0
Important notice
07. 08. 2026 11.21
Pred nekaj leti smo na nekem otoku iz obale opazovali, kako PIJANI SLOVENCI niso znali zasidrati barke ob pomol. Burleska .... dokler natakar iz obalne gostilne ni skočil na krov in zasidral tako, kot je treba. Takole je: če si pravi ali samo ljubiteljski pomorec, potem alkohol na palubi ali za krmilom barke nima kaj početi.
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+1
1 0
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 13.10
Natakarji iz Nepala še niso pokvarjeni
Odgovori
0 0
Free_Palestine
07. 08. 2026 11.12
Če so pa turisti se drli po Golobovo pomahajte, pomahajte.
Odgovori
0 0
travc
06. 08. 2026 18.32
Če kaj pametnega komentiram me bodo izbrisali.
Odgovori
+8
8 0
Misika1967
06. 08. 2026 18.28
Sramota od ljudi.
Odgovori
+3
4 1
Noleani
06. 08. 2026 17.33
No, original video kaže, da so bili vsi že na obali ali pa do pasu v vodi, 3m od obale, torej so si domačini dali duška ob neumnosti turistov podprtih z dobro mero alkohola.
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+7
9 2
Zalchi
06. 08. 2026 17.25
Dolžen si pomagat, razen v primeru, ko bi s tem ogrozil sebe ali osebe, ki jih prevažaš na svojem plovilu. V tem.primeru ni bilo primerno, da so se posmehovali ali snemali, pač pa bi morali obvestiti policijo oz. kapitanijo
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+6
8 2
Colgate
06. 08. 2026 17.02
Važno, da so snemali...
Odgovori
+7
7 0
real_estate
06. 08. 2026 15.56
Julij in avgust na Hrvaškem pravo "ludilo". Kdor si želi mirnega in sproščenega dopusta naj išče drugje. Poleg gužve, nestrpnosti, višjih cen je na mestu še vprašanje varnost.
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+11
13 2
Kameleon Kiddo
06. 08. 2026 15.56
Propad civilizacije je za vogalom. Ljudje nimajo vec empatije. Eni mislijo da je to pijača.
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+6
8 2
abmam
06. 08. 2026 16.46
Jih je kdo silil, da se ga nažrejo kot žolne?
Odgovori
+6
8 2
JApajaDAja
06. 08. 2026 15.40
3 m od obale,višina morja komaj čez pas....kot kaže original video domačinov....
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+8
9 1
Wolfman
06. 08. 2026 15.11
Mogoče so se smejali Izraelci, ker so bili otroci na čolnu!
Odgovori
+1
14 13
Dražen Marjanović
06. 08. 2026 17.34
Ni izraelcev na Hrvaskem.
Odgovori
+3
3 0
flojdi
06. 08. 2026 15.03
???bi bilo isto ce se ne bi smejali..ampak ploskali
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+1
3 2
jutri_pa_res
06. 08. 2026 14.36
Zakaj pa je čoln sploh potonil? Najverjetneje so zadeli ob kake čeri ob otoku in ga razbili...Se zgodi, če nimaš kakega Garmina, kjer so čeri označene...
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+5
7 2
devlon
06. 08. 2026 14.26
reševanje pijančkov..? Alkohol in volan ne grrsta skupaj, pa krmilo tudi ne. Da je toliko alkohola, je posledica tega, da zivljenje ni lepo - zato si ga mnogi zelijo olajsati tako, da otopijo svoje skrbi, praznino in zalost v alkoholu, s cimer se za kratek cas odpovejo razumu.
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+11
14 3
Mihelij
06. 08. 2026 15.43
drugi pa si pumpajo ego preko tovrstnih komentarjwv. oboje je
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+5
8 3
Malo_sutra
06. 08. 2026 13.54
Odvisno od nagrajevanja.
Odgovori
+1
5 4
Bananistanec
06. 08. 2026 13.11
Če so bili pijani je bolje da niso pomagali
Odgovori
+8
11 3
biggbrader
06. 08. 2026 12.56
Oboje pijano.
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+12
14 2
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