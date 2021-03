Eksperiment turizma: 187 ljudi bo 'pobegnilo' na počitnice na Rodos

Izbrani bodo morali za pobeg na grški otok odšteti 472 evrov na osebo, cena pa vključuje vse njihove izdatke v času počitnikovanja. Prav tako jim bo hotel na Rodosu povsem na voljo, tam bo le še osebje hotela. Imeli bodo dostop do restavracij in bazenov, a na drugi strani ne bodo smeli oditi na plažo.

Na razpis turistične agencije Sunweb se je prijavilo že okoli 18.000 ljudi. Izbrali pa jih bodo 187 med 18. in 70. letom starosti. Osebe bodo izbirali glede na starostno skupino, vključili pa bodo tudi ljudi s kroničnimi obolenji, je turistična agencija potrdila za BBC.

Držati pa se bodo morali nekaj pravil. Med drugim tako ne bodo smeli zapustiti resorta, po vrnitvi domov pa jih bo čakal 10-dnevna karantena. Pred odhodom in ob vrnitvi se bodo morali testirati na covid-19, če bo kdo izmed njih v času počitnic zbolel za koronavirusno boleznijo, bo moral v karanteno v covidni hotel na otoku. Vse stroške bo sicer poravnala turistična agencija. Pri Sunweb so za BBC potrdili še, da so za počitnice pripravili stroga varnostna pravila, ki jih je odobrila nizozemska javna agencija za zdravje.

Nizozemska vlada sicer še vedno odsvetuje vsa nenujna potovanja, vsaj še do sredine maja. Na počitnice, ki bodo obenem eksperiment turizma v času pandemije, so se pojavile kritike, da gre za nepremišljeno potezo v času, ko se bolnišnice na Nizozemskem znova polnijo s covidnimi bolniki.

A na drugi strani po vsej Evropi, tudi na Nizozemskem, narašča pritisk javnosti, naj se omogoči potovanja, še posebej v času poletnih počitnic. Eksperimenti, kot bodo počitnice na Rodosu, pa bi lahko določili, ali obstaja varen način počitnikovanja.

Ni pa to edini koronavirusni eksperiment na Nizozemskem. V tem mesecu sta se odvila še dva eksperimenta na množičnih zabavah in glasbenem festivalu. Cilj je bil ugotoviti, če se lahko tovrstne dogodke organizira brez nevarnosti širjenja virusa.