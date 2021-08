Dalmacija: Turisti plačujejo za bivanje v kleteh in pomožnih objektih

Na Hrvaškem se dogaja scenarij, ki ga zaradi širjenja novega koronavirusa ni pričakoval nihče. Letošnja turistična sezona je namreč prekosila vse napovedi in je tako le malo slabša od rekordnega leta 2019. Takoj, ko nekdo odpove rezervacijo, jo že pograbi nekdo drug in to po veliko višji ceni. V Dalmaciji tako poteka pravi turistični razcvet in vsi se trudijo, da bi zaslužili čim več. Številni se namreč bojijo, da bo novi koronavirus prekinil sezono.

Ko je Tonći Lalić z Zavoda za turizem v mestu Makarska pogledal statistične podatke, ni mogel verjeti svojim očem, poroča Jutarnji list. Ko je primerjal podatke iz enakega obdobja v letu 2019, je namreč ugotovil, da je trenutno v Makarski le 12 odstotkov manj gostov kot v rekordni sezoni izpred dveh let. "V Makarski imamo za 43 odstotkov boljše turistične rezultate kot v enakem obdobju lani," je dejal. Takoj, ko nekdo odpove rezervacijo, jo že pograbi nekdo drug "Čeprav smo v dobi spletnih rezervacij, gostje do turističnih skupnosti in potovalnih agencij pristopajo tako kot nekoč – osebno. Strinjajo se z vsem," pravi Lalić, ki dodaja, da so turisti pripravljeni prenočili tudi v kakšni oddaljeni nastanitvi, da se le njihova težava z nastanitvijo reši. "Naval turistov je ogromen," je dejal.

icon-expand V Splitu turisti plačujejo za bivanje v kleteh in pomožnih objektih. FOTO: Dreamstime

V Splitu je šlo že tako daleč, da se gostje strinjajo celo s tem, da najamejo kletne prostore ali pomožne objekte. "V trenutku, ko oseba odpove rezervacijo, jo že pograbi nekdo drug, čeprav je cena rezervacije ponekod celo za 30 odstotkov višja," pravi Lalić. Del Splitčanov se je lani namreč odločil, da turistom ne bodo oddajali prenočišča, zato zdaj primanjkuje apartmajev. Dogajanje je podobno času, začetkov festivala Ultra v Splitu in ko ni bilo na voljo dovolj ležišč za turiste. Nekateri so zato pograbili priložnost in ljudem zaračunavajo nenormalne cene za ponujeno ponudbo. "To ni dobro. Cene ležišč ne smejo naraščati ne glede na razmere," Lalić opozarja najemodajalce, ki so "izgubili razum". Podobno pa se obnašajo tudi zaposleni v potovalnih agencijah. Ne glede na to, da je namestitev že rezervirana in plačana, posamezniki pošiljajo goste od svojih vrat. Turisti pa tako ne vedo, kaj naj naredijo.

V Dalmaciji poteka pravi turistični razcvet in vsi se trudijo zaslužiti čim več, pravi Lalić. Številni se namreč bojijo, da bo novi koronavirus prekinil sezono, vendar pa Lalić upa, da temu ne bo tako: "Že dejstvo, da se lahko nemški turisti domov vračajo brez omejitev, nam je dalo vetra v krila. Poleg tega je veliko ljudi že cepljenih in zato se ne bojijo oditi na dopust." Turisti so v začetku poletne turistične sezone hiteli v Sredozemlje, vendar pa podatki zadnjega zemljevida Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, je ta zdaj obarvan v rdečo barvo. Tako se vse več turistov odloča, da že rezervirani dopust odpove in se namesto tega odpravi na hrvaško obalo. "Dejstvo je, da so Portugalska, Španija, deli Italije v rdeči coni in da to vpliva na povečanje rezervacij pri nas. Na žalost v Turčiji divjajo požari, kar zadeva koronavirus, pa razmere v Grčiji niso pravljične. Zaradi vsega tega nam gre trenutno dobro," še pravi Lalić, ki dodaja, da med turisti v Makarski trenutno prednjačijo Poljaki, Nemči, Hrvati ter Bošnjaki, nato pa sledijo še Slovenci, Madžari in Švedi. Udarni turistični vikend, hrvaška avtocesta si mane roke Za nami je presenetljiv turistični vikend. Hrvaške avtoceste (HAC) pa si lahko ob tem manejo roke, saj so med vikendom zaračunali več cestnin kot v enakem obdobju izpred dveh let, rekordnega turističnega leta 2019.

icon-expand Rekorden vikend na hrvaških avtocestah. FOTO: AP

Po podatkih HAC so namreč med 30. julijem do 1. avgustom na vseh avtocestah med štetjem prometa zabeležili kar 925.974 vozilih, pobrali pa so tudi ogromne cestnine v višini več kot sedem milijonov evrov brez DDV. V vikendu iz istega obdobja lani so zabeležili 702.231 vozil, s cestninami pa so pobrali več kot pet milijonov evrov brez DDV. Promet je bil tako večji za kar 32 odstotkov, medtem ko je zbrana cestnina višja za 39 odstotkov.

Prometa je bilo več tudi od obdobja v letu 2019, ko so na avtocestah zabeležili dva odstotka manj vozil, prav tako pa je bila končna vrednost prihodka cestnin nižja za 0,2 odstotka. Tako kot lani tudi letos HAC ni dvignil cene cestnin. Kar zadeva julijske podatke, je letošnji julijski promet v primerjavi z julijem 2019 višji za 1,5 odstotka. Ker pa niso dvignili cene cestnine, pa je celotna vrednost letošnje julijske cestnine v primerjavi s tisto iz leta 2019 nižja za štiri odstotke. V primerjavi z julijem 2020 je bil ta vikend promet večji za 35 odstotkov, vrednost cestnin pa za 37 odstotkov večji.