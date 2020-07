Tekma za turiste: brezplačne nočitve, leti, popusti ...

Potem ko je marca svet zaradi pandemije covid-19 obstal, so mnogi že mrzlično v mislih delali sezname, kam se bodo odpravili, ko se življenje vrne v normalne tirnice. Zdaj se meje odpirajo in ukrepi se sproščajo in načrti se lahko uresničijo. Potem ko je turizem za več mesecev miroval, se zdaj turistične destinacije vsaka na svoj način trudijo, da bi privabile čim več obiskovalcev, piše CNN. Številne države organizirajo različne kampanje, da bi privabile turiste in jih pomirile, da so njihove destinacije varne.

Cancun v Mehiki je lansiral kampanjo "Pridite v Cancun 2 x 1". Ponuja dve brezplačni nočitvi za vsaki dve plačljivi nočitvi in eno brezplačno letalsko vozovnico.

V maju je lastnik igralnice v Las Vegasu Derek Stevenspodaril kar 1000 brezplačnih letov, da bi spodbudil domači turizem v ZDA.

V hotelu Cape Fahn na Tajskem so pred kratkim zagnali kampanjo "Eno kupiš, ena je brezplačna" za luksuzne vile z bazeni.

V Bolgariji so se odločili, da obiskovalcem ponudijo brezplačne ležalnike in senčnike na plaži. V Švici je "Ženeva turizem" omogočil 65-odstotni popust na hotelske pakete in obiske turističnih znamenitosti.

Uzbekistan je celo ponudil vračilo denarja turistom, ki bi se okužili med dopustovanjem. Na Cipru pa turistom, ki bodo v času dopusta pozitivni na covid-19, ponujajo kritje stroškov nastanitve, hrane, pijače in zdravljenja.

Pa je to dovolj vabljivo za turiste? Joanna Lord, vodja marketinga v podjetju Skyscanner (spletni iskalnik turističnih destinacij), je prepričana, da je znižanje cen dobra strategija za zagon, a na dolgi rok bo turiste bolj zanimalo, kateri kraji so varni. Pri odločanju bodo po njenem mnenju prevladovali fleksibilnost, varnost in zaupanje.

Lori Pennington Gray, profesorica turizma na floridski univerzi, meni, da bodo potrošniki iskali kraje, ki jim bodo nudili varnost, če zbolijo na počitnicah, torej da bo za njih dobro poskrbljeno v takih primerih. Kritje stroškov zdravljenja bo pomemben kriterij pri odločanju, je prepričana.

Jasno je, da bo okrevanje turizma, ki je bil ena najbolj prizadetih panog, dolgo, saj nekatere države zaradi ponovnega poslabšanja razmer znova zapirajo meje ali zaostrujejo pogoje vstopa. Profesorica Pennington Gray celo meni, da se turizem nikoli ne bo vrnil v čas pred covid-19. Po podatkih ameriške agencije za promet so letalske družbe potrebovale kar tri leta, da so se po terorističnem napadu 11. septembra postavile na noge.

Ljudje od turistične panoge pričakujejo, da jim bo nudila storitve, ob katerih se bodo počutili varne, in bodo znale komunicirati na pravi način. Turizem si bo opomogel, a potreben bo čas, je še prepričana profesorica.