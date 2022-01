Turke ob novem letu šokirale velike podražitve elektrike in plina

Cene električne energije za gospodinjstva so se v letu 2022 zvišale za 50 odstotkov, za industrijo pa kar za 125 odstotkov, so sporočili iz Agencije za regulacijo trga z energijo in pojasnili, da so cene dvignili, ker so se tudi cene energentov na svetovnem trgu zvišale, poroča Index.hr.

Cena zemeljskega plina je poskočila za 25 odstotkov za gospodinjstva in 50 odstotkov za industrijo, je sporočil nacionalni distributer BOTAS.

Kupna moč turških potrošnikov upada zaradi inflacije, ki se je zvišala za več kot 21 odstotkov, hkrati pa po nizu znižanj obresti pada tudi vrednost turške lire.