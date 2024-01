Turki aretirali več oseb, osumljenih vohunjenja za Izrael

Osumljenci so bili pridržani v več racijah v Istanbulu in sedmih drugih provincah, ker naj bi načrtovali izvajanje dejavnosti, ki so vključevale izvidništvo ter zasledovanje, napade in ugrabitve tujih državljanov, ki živijo v Turčiji, piše AP.

Do aretacij sicer prihaja le nekaj tednov po tem, ko je vodja izraelske notranje varnostne agencije Šin Bet dejal, da je njegova organizacija pripravljena uničiti Hamas povsod, tudi v Libanonu, Turčiji in Katarju. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je Izrael posvaril pred resnimi posledicami, če bo še naprej grozil z napadi na predstavnike Hamasa na turških tleh.

Rekrutirani naj bi bili tudi za vohunjenje za Palestinci, ki prebivajo v Turčiji, in izraelskimi aktivisti, ki nasprotujejo njihovi vladi. Izraelski uradniki naj bi z osumljenci stopili v stik kar prek družbenih medijev in jih rekrutirali za vohunjenje.

Odnosi med Turčijo in Izraelom so se sicer leta 2022 normalizirali s ponovnim imenovanjem veleposlanikov po letih napetosti med državama. Vendar so stvari ponovno poslabšale, odkar se je začela vojna med Izraelom in Hamasom, Ankara pa je postala ena od najostrejših kritik izraelskih vojaških organizacij v Gazi. Izrael je hitro odgovoril, najprej so umaknili svoje diplomate iz Turčije zaradi varnostnih pomislekov, pozneje pa so dodali, da so jih odpoklicali zaradi političnih razlogov. Turčija je enako storila s svojim veleposlanikom.

Tudi Erdogan je bil sprva zelo zadržan do vojne, vendar se je njegov odziv zelo okrepil, dejanja v Gazi je celo označil za genocid, izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pa je primerjal z nacističnim voditeljem Adolfom Hitlerjem. Erdogan, čigar vlada je v preteklosti gostila več predstavnikov Hamasa, je dejal, da se militantna skupina, ki jo Izrael, ZDA in Evropska unija štejejo za teroristično organizacijo, bori za osvoboditev svojih dežel in ljudi.