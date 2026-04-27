Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Slovenija junija z manj leti na relaciji med Ljubljano in Istanbulom

Ljubljana/Istanbul, 27. 04. 2026 15.21 pred 39 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Ne.M.
Turkish Airlines

Turkish Airlines v zadnjih dneh občutno krči število letov, kar se bo poznalo tudi na povezavah z Ljubljano. Čeprav slovenska prestolnica ni med najbolj oškodovanimi, bo junija na eni ključnih linij manj letov, kot je bilo sprva načrtovano. Letalski prevoznik bo namreč na relaciji med Ljubljano in Istanbulom opravil 68 letov namesto predvidenih 77.

Turkish Airlines je v preteklem tednu znatno zmanjšal število letov v svojem omrežju, ukinil osemnajst prog in zmanjšal pogostost letov na številnih linijah, poroča EX-YU Aviation News.

V regiji bodo zmanjšanja prizadela Ljubljano, Sarajevo, Zagreb in Prištino.

V Ljubljani in Prištini bodo sicer zmanjšanja letov bolj skromna in trenutno vplivajo le na en mesec. Turkish Airlines bo junija zmanjšal število letov med Ljubljano in Istanbulom z načrtovanih 77 odhodov na 68, pri čemer se pogostost razlikuje glede na teden. Posledično bo ohranil enako število letov iz slovenske prestolnice kot lani.

Podobno bodo julija storitve zmanjšane v Prištini, saj prevoznik v tem mesecu načrtuje 51 odhodov, kar je manj kot 62. To je tudi manj od 58 letov, opravljenih julija 2025.

FOTO: Shutterstock

Letalska družba je od maja do oktobra iz svojega voznega reda umaknila več kot 100 tedenskih odhodov na mesec (oziroma več kot 200 tedenskih letov, vključno s povratnimi leti), najbolj občutno zmanjšanje pa je bilo maja in junija, ko je bilo umaknjenih več kot 140 tedenskih odhodov, lahko preberemo na portalu EX-YU Aviation News.

V Sarajevu bo Turkish Airlines od julija do konca poletne sezone oktobra iz prvotnega načrta umaknil povprečno tri tedenske lete. Ker se pogostost letov spreminja iz tedna v teden, to pomeni skupno osemdeset odhodov iz Sarajeva v juliju, kar je manj kot prvotno načrtovanih 93; 82 v avgustu, kar je manj kot 93; 77 v septembru, kar je manj kot 90; in 62 v oktobru do konca poletne sezone, kar je manj kot načrtovanih 72. To je tudi pod lanskoletnimi ravnmi, ko je letalska družba ohranila povprečno 23 tedenskih rotacij.

V Zagrebu pa bo letalska družba od junija dalje iz svojega voznega reda umaknila enega do dva tedenska poleta. Posledično bo član Star Alliance od junija do oktobra opravljal med devetnajst in dvajset tedenskih letov, kar je manj kot načrtovanih 21 tedenskih letov in manj kot lanskih 20 do 22 tedenskih letov, odvisno od meseca.

Ker se tudi pogostost letov razlikuje glede na teden, to pomeni skupno 85 odhodov iz Zagreba v juniju, kar je manj kot načrtovanih devetdeset; 84 v juliju, kar je manj kot 93; 86 v avgustu, kar je manj kot 93; 81 v septembru, kar je manj kot devetdeset; in 67 v oktobru do konca poletne sezone, v primerjavi z načrtovanimi 72.

turkish airlines ljubljana leti

Nemška politika želi omejiti bruseljsko birokracijo, pristojnosti in kadre

Ukrajina s "tehnološko vojsko" odgovarja na rusko premoč

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gutenberg
27. 04. 2026 16.36
Torej je vlak Brnik - Ljubljana povsem nepotreben. Stran vržen denar.
Odgovori
+1
1 0
VoxP
27. 04. 2026 16.27
ja nafta postaja draga
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
27. 04. 2026 16.24
To je že zdavnajj bilo planirano, saj že lep čas zmanjšujejo število zaposlenih v civilnem letalstvu, na različne načine. Tudi letala odprodajajo, če dobijo kupca. Naročila novih tudi zmanjšujejo. Redukcija je zastavljen cilj, vojna je sredstvo, ki omogoča, da se načrt uresniči.
Odgovori
+1
1 0
ap100
27. 04. 2026 16.24
predvsem zato ker ta vkjbn nikogar ne zanima
Odgovori
+2
2 0
myomy
27. 04. 2026 16.17
Za časa tovariša Tita smo imeli Slovenci LASTNO avio kompanijo Adria Airways, ki je kot prva balkanska avio kompanija letela čez Atlantik. Lahko si letel tako v New York, kot v Moskvo. Danes pa še do avstrijske Železne kaple ne moreš več. 50 LET KASNEJE!
Odgovori
+2
4 2
myomy
27. 04. 2026 16.14
No, zdej še pa Turki nočejo več k nam. Beda od države.
Odgovori
-2
1 3
Spijuniro Golubiro
27. 04. 2026 16.14
P kaj
Odgovori
+0
2 2
Špica
27. 04. 2026 16.07
bo saj man ropota nad direkt nad Kranjem.
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Nepozabno doživetje v naravi: ena najdaljših in najglobljih dostopnih sotesk v Alpah
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
zadovoljna
Portal
Zaradi starostne razlike je skušal prekiniti razmerje, nato pa ...
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
vizita
Portal
Zakaj voda z limono ni čudežna, ampak ima vseeno lahko pozitivne učinke na telo
Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja
Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
cekin
Portal
Od posmeha do bogastva: rekordni zaslužki Bieberjevih
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
moskisvet
Portal
Obline bivše odbojkarice navdušile internet: "obseden sem s tabo"
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
dominvrt
Portal
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
okusno
Portal
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
voyo
Portal
Belo se pere na devetdeset
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669