Slovenija junija z manj leti na relaciji med Ljubljano in Istanbulom

Podobno bodo julija storitve zmanjšane v Prištini, saj prevoznik v tem mesecu načrtuje 51 odhodov, kar je manj kot 62. To je tudi manj od 58 letov, opravljenih julija 2025.

V Ljubljani in Prištini bodo sicer zmanjšanja letov bolj skromna in trenutno vplivajo le na en mesec. Turkish Airlines bo junija zmanjšal število letov med Ljubljano in Istanbulom z načrtovanih 77 odhodov na 68, pri čemer se pogostost razlikuje glede na teden. Posledično bo ohranil enako število letov iz slovenske prestolnice kot lani.

Letalska družba je od maja do oktobra iz svojega voznega reda umaknila več kot 100 tedenskih odhodov na mesec (oziroma več kot 200 tedenskih letov, vključno s povratnimi leti), najbolj občutno zmanjšanje pa je bilo maja in junija, ko je bilo umaknjenih več kot 140 tedenskih odhodov, lahko preberemo na portalu EX-YU Aviation News.

V Sarajevu bo Turkish Airlines od julija do konca poletne sezone oktobra iz prvotnega načrta umaknil povprečno tri tedenske lete. Ker se pogostost letov spreminja iz tedna v teden, to pomeni skupno osemdeset odhodov iz Sarajeva v juliju, kar je manj kot prvotno načrtovanih 93; 82 v avgustu, kar je manj kot 93; 77 v septembru, kar je manj kot 90; in 62 v oktobru do konca poletne sezone, kar je manj kot načrtovanih 72. To je tudi pod lanskoletnimi ravnmi, ko je letalska družba ohranila povprečno 23 tedenskih rotacij.

V Zagrebu pa bo letalska družba od junija dalje iz svojega voznega reda umaknila enega do dva tedenska poleta. Posledično bo član Star Alliance od junija do oktobra opravljal med devetnajst in dvajset tedenskih letov, kar je manj kot načrtovanih 21 tedenskih letov in manj kot lanskih 20 do 22 tedenskih letov, odvisno od meseca.

Ker se tudi pogostost letov razlikuje glede na teden, to pomeni skupno 85 odhodov iz Zagreba v juniju, kar je manj kot načrtovanih devetdeset; 84 v juliju, kar je manj kot 93; 86 v avgustu, kar je manj kot 93; 81 v septembru, kar je manj kot devetdeset; in 67 v oktobru do konca poletne sezone, v primerjavi z načrtovanimi 72.