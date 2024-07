Turneja madžarskega "mirovnika" Viktorja Orbana se je zaključila, po obiskih Kijeva, Moskve, Azerbajdžana, Pekinga, Washingtona in celo Mar-a-Laga pa evropski in ameriški voditelji niso preveč zadovoljni. A Orban je prepričan, da mir v "rusko-ukrajinski vojni ne bo prišel sam sebe, ampak ga mora nekdo vzpostaviti". In je ta nekdo prav on?

Nedavna turneja madžarskega premierja, takoj po madžarskem prevzemu predsedovanja EU, je v Evropi, pa tudi v ZDA, vzbudila precejšnje zanimanje in ne v pozitivnem smislu. V Bruslju in Washingtonu so ga ostro napadli, ker naj bi s tem kršil enotnost EU in zveze Nato, ter se praktično spogledoval z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom in kitajskim voditeljem Ši Džinpingom. A on je svoje obiske zagovarjal z dejstvom, da "brez mirovnika ne bo miru". "Ne pogajam se v imenu nikogar," je dejal za madžarski radio. Najprej se je Orban odpravil v Kijev, po Kijevu pa je sledila Moskva in prav ta obisk ni bil dobro sprejet. Charles Michel, vodja Evropskega sveta, je kritiziral obisk in dejal, da Orbanu predsedstvo še ne daje pravice za sodelovanje z Rusijo v imenu EU.

Srečanje Viktorja Orbana in Volodomirja Zelenskega v Kijevu FOTO: AP icon-expand

Američani sicer niso bili tako proti obisku, vendar so poudarili, da bi pozdravili dejansko diplomacijo z Rusijo, če bi Orban jasno povedal Putinu, da mora spoštovati suverenost Ukrajine in njeno ozemeljsko celovitost. Ob tem so sicer pozdravili Orbanov obisk v Ukrajini, ki je prvi po začetku ruske invazije. Prav nasproten odziv je doživel v Rusiji, kjer so bili nad njegovim obiskom navdušeni. "Sprejemajo ga zelo, zelo pozitivno, menimo, da je lahko zelo koristen," je dejal predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

In Orban je vztrajal, da preprosto "pojasnjuje dejstva voditeljem in postavlja vprašanja". Ukrajinskemu voditelju Volodimirju Zelenskemu naj bi postavil "tri ali štiri vprašanja", da bi razumel njegove namere. Precej navdušen je bil tudi nad Džinpingom in turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Slednjega sicer ni obiskal v njegovi domovini, ampak ga je srečal ob prihodu na vrh Nata v Washingtonu. "Erdogan je edini človek, ki je doslej nadzoroval sporazum med Rusijo in Ukrajino," je dejal Orban in se skliceval na zdaj že razveljavljeni sporazum o črnomorskem žitu.

Viktor Orban in Vladimir Putin FOTO: AP icon-expand

O dejanski vsebini pogovorov v Kijevu, Moskvi in Pekingu je sicer Orban ostal precej skrivnosten, nekaj podrobnosti je razkril le v pismu, ki ga je poslal Michelu iz Azerbajdžana. V pismu navaja, da je Putin pripravljen na prekinitev ognja, če ta Ukrajini ne bo omogočila reorganizacije vojske na frontni črti. Podoben argument ima tudi Zelenski, ki pravi, da bodo Rusi vsako prekinitev ognja zlorabili za prerazporeditev svojih vojaških sil. V pismu naj bi Orban izrazil tudi presenečenje, da Zelenski še vedno verjame, da lahko Ukrajina ponovno osvoji izgubljena ozemlja.

Orban namreč, za razliko od svojih zaveznikov v Natu, rusko invazijo v Ukrajini vidi zgolj kot državljansko vojno med dvema slovanskima narodoma, ki jo podaljšuje podpora ZDA enemu od njiju. Turnejo je zaključil pri predsedniškem kandidatu Donaldu Trumpu, še enem svojem tesnem zavezniku, ki ga močno podpira, da bi zmagal na prihajajočih volitvah. Trumpa namreč označuje za človeka mira, kar pojasnjuje z dejstvom, da v času svojega mandata "ni sprožil niti ene vojne". Prepričan je tudi, da bo njegova morebitna zmaga prisilila Ukrajince in Ruse k pogajanju.

Skrita agenda za njegovo turnejo? Turneja je bila kar precejšen podvig za voditelja te majhne vzhodnoevropske države z 9,7 milijona prebivalcev. Toda ali je dejansko pomembno prispeval k miru? Kot piše BBC, je ena od njegovih namer bila približati se domači javnosti. Imel je namreč razmeroma slabo leto, februarja je zaradi škandala izgubil dve svoji najvidnejši političarki. Poleg tega pa je njegova stranka Fidesz na evropskih volitvah osvojila 45 odstotkov, vendar je v primerjavi z zadnjimi parlamentarnimi volitvami leta 2022 izgubil več kot 700.000 glasov, piše BBC. In kako bi lahko Madžarom bolje pokazal, da je zaupanja vreden voditelj, kot s parado po svetovnem prizorišču, ki zadnje čase kar drhti od napetosti?