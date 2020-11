Turška MMA borca med napadom pomagala ustreljenemu policistu

Kot pravijo številne priče, se je po začetku terorističnega napada na Dunaju začel odvijati pravi kaos. Ljudje so bežali v vse smeri, nekateri so obležali na tleh. Med žrtvami sta se znašla tudi dva Avstrijca turškega porekla, ki se sicer ukvarjata z borilnimi veščinami, oba naj bila MMA borca.

"Jaz in moj prijatelj Recep Gultekinsva bila v prvem dunajskem okrožju, saj sva pred zaprtjem države želela zunaj popiti še zadnjo kavo," zgodbo, ki jo je objavil na Twitterju začne Mikail Ozen.

Nenadoma pa sta se znašla sredi terorističnega napada."Kar naenkrat so napadalci začeli streljati, ljudje so ležali na tleh, bili so krvavi,"pravi. Med žrtvami je bila tudi starejša gospa, ki sta jo Avstrijca pripeljala na varno.

"Videla sva tudi hudo poškodovanega policista, ki je ležal na tleh. Nisva morala samo gledati, zato sva šla do njega in ga nesla do rešilnega vozila,"je opisal dogajanje in dodal, da policistu želi čim hitrejše okrevanje. "Upam, da mu gre dobro."