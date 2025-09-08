Erdoganova oblast zaostruje, policija prevzela sedež največje opozicijske stranke

Policisti so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa od nedelje zvečer blokirali dostop do pisarn stranke, potem ko se je v njih zabarikadiralo več deset poslancev in članov CHP, da bi novemu upravitelju in njegovi ekipi preprečili prevzem nadzora. Upravitelj, nekdanji vodilni član CHP, pa je s pomočjo policistov, opremljenih s ščiti, danes uspel vstopiti v stavbo. Pred tem so zjutraj policisti pred sedežem uporabili solzivec in aretirali najmanj deset ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
- FOTO: Profimedia
Do vdora policije je prišlo po tem, ko je sodišče zaradi suma nepravilnosti na kongresu stranke leta 2023 minuli torek razrešilo regionalno vodstvo CHP v Istanbulu.
Odločitev je sodišče sprejelo manj kot pol leta po aretaciji priljubljenega župana Istanbula in člana CHP Ekrema Imamogluja, ki velja za najresnejšega tekmeca turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Z odločitvijo je razburilo turško opozicijo, saj bi lahko podobno odločitev sprejelo tudi proti nacionalnemu vodstvu CHP, še poroča AFP.
V tem kontekstu je guverner Istanbula do srede zvečer prepovedal demonstracije v več okrožjih mesta, tudi v okrožju, kjer se nahaja regionalni sedež stranke. Omejen je tudi dostop do družbenih omrežij.
