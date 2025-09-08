Erdoganova oblast zaostruje, policija prevzela sedež največje opozicijske stranke

Policisti so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa od nedelje zvečer blokirali dostop do pisarn stranke, potem ko se je v njih zabarikadiralo več deset poslancev in članov CHP, da bi novemu upravitelju in njegovi ekipi preprečili prevzem nadzora. Upravitelj, nekdanji vodilni član CHP, pa je s pomočjo policistov, opremljenih s ščiti, danes uspel vstopiti v stavbo. Pred tem so zjutraj policisti pred sedežem uporabili solzivec in aretirali najmanj deset ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do vdora policije je prišlo po tem, ko je sodišče zaradi suma nepravilnosti na kongresu stranke leta 2023 minuli torek razrešilo regionalno vodstvo CHP v Istanbulu.

Odločitev je sodišče sprejelo manj kot pol leta po aretaciji priljubljenega župana Istanbula in člana CHP Ekrema Imamogluja, ki velja za najresnejšega tekmeca turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Z odločitvijo je razburilo turško opozicijo, saj bi lahko podobno odločitev sprejelo tudi proti nacionalnemu vodstvu CHP, še poroča AFP.