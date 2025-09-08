Svetli način
Tujina

Erdoganova oblast zaostruje, policija prevzela sedež največje opozicijske stranke

Istanbul, 08. 09. 2025 17.48 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Avtor
STA , L.M.
Na regionalnem sedežu glavne turške opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) v Istanbulu je danes prišlo do spopadov med policijo in več sto podporniki in poslanci stranke. Da bi v poslopje omogočili vstop državnemu upravitelju, ki ga je imenovalo sodišče, je policija uporabila tudi solzivec.

Policisti so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa od nedelje zvečer blokirali dostop do pisarn stranke, potem ko se je v njih zabarikadiralo več deset poslancev in članov CHP, da bi novemu upravitelju in njegovi ekipi preprečili prevzem nadzora. Upravitelj, nekdanji vodilni član CHP, pa je s pomočjo policistov, opremljenih s ščiti, danes uspel vstopiti v stavbo. Pred tem so zjutraj policisti pred sedežem uporabili solzivec in aretirali najmanj deset ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

 Do vdora policije je prišlo po tem, ko je sodišče zaradi suma nepravilnosti na kongresu stranke leta 2023 minuli torek razrešilo regionalno vodstvo CHP v Istanbulu.

Odločitev je sodišče sprejelo manj kot pol leta po aretaciji priljubljenega župana Istanbula in člana CHP Ekrema Imamogluja, ki velja za najresnejšega tekmeca turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Z odločitvijo je razburilo turško opozicijo, saj bi lahko podobno odločitev sprejelo tudi proti nacionalnemu vodstvu CHP, še poroča AFP.

Preberi še Turška policija pridržala župana Istanbula

V tem kontekstu je guverner Istanbula do srede zvečer prepovedal demonstracije v več okrožjih mesta, tudi v okrožju, kjer se nahaja regionalni sedež stranke. Omejen je tudi dostop do družbenih omrežij.

Turčija opozicija spopadi
Peklenšček
08. 09. 2025 18.32
+2
Temu se reče Demokracija po Turško. Imamo še Demokracijo po Madžarsko, Demokracijo po Belorusko, ...... Imamo pa tudi Socializem po Kimu. Tako je,če vladajoči spoznajo da vsi vrjamejo v spremembe vsakič ko jim to obljubijo vodilni. Milan je lepo povedal " od sedaj naprej so dovoljene sanje ˇ In evo GOLOBA, ta je tudi sanje odnesu UPOKOJENCEM, takoj k je nastavu Maljavca .
delfina
08. 09. 2025 18.49
+3
Milan je rekel: "Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan."
