Turška prestolnica 'pod vodo', napovedujejo nove nevihte z nalivi

Iz Turčije poročajo o silovitih nalivih, ki so zajeli osrednji del države. Turška prestolnica Ankara je poplavljena, glavne prometnice so se v torek zvečer spremenile v deroče reke, hudourniki odnašajo tudi avtomobile. Poplavljene so trgovine in kleti hiš, poročajo tuji mediji.

Turške oblasti so v torek sporočile, da je zaradi obilnega deževja in poplav moteno delovanje podzemne železnice v glavnem mestu. Zaradi varnosti so na nekaterih linijah železnice izklopili elektriko.