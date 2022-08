Politična sprava Turčije in Sirije: sirski begunci v strahu

Turška vlada, ki je do pred kratim podpirala sirsko opozicijo, je nepričakovano podprla sirskega predsednika Bašara al Asada in izrazila namere, da želi z Damaskom napraviti politično spravo.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je dejal, da kljub dosedanjim nestrinjanjem "politični dialog in diplomacija pač ne moreta biti prekinjena". Predsedniku se je pridružil tudi turški zunanji minister. "Ankara si za dialog ne prizadeva zaradi Sirije, ampak zaradi zasledovanja lastnih ciljev. Državo želimo osvoboditi teroristov in ljudem omogočiti povratek," je dejal Mevlut Cavusoglu. Sirska opozicija in Kurdi na severu države so zaradi nove turške pozicije zaskrbljeni, saj menijo, da bi takšne odločitve lahko vodile do prisilne vrnitve milijonov beguncev.