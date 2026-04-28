Tujina

Turške oblasti tik pred prvim majem aretirale skoraj 40 posameznikov

Istanbul, 28. 04. 2026 17.30 pred 17 urami 1 min branja 2

Avtor:
L.M.
Turška policija

Pred mednarodnim praznikom dela so turške oblasti v obsežni policijski operaciji v Istanbulu pridržale skoraj 40 posameznikov, vključno z novinarji in sindikalisti, kar je v državi sprožilo val kritik in zaskrbljenost.

Policija je v Turčiji izvedla obsežne aretacije pred prvim majem, dnevom, ki je v državi tradicionalno zaznamovan z okrepljeno varnostjo in protesti. V Carigradu so pridržali 39 oseb, skupno pa so oblasti izdale naloge za prijetje in preiskavo 62 ljudi. Tožilstvo je navedlo, da so od teh 46 ocenili kot potencialno nevarne; večino so pridržali v Carigradu in okolici, navaja Euronews.

Turška agencija za svobodo tiska in pravne zadeve MLSA je poročala o policijskih racijah na domove in v uredništva opozicijskih medijev, pri čemer naj bi policija nasilno vstopala v prostore. Zaradi odredbe o 24-urni zaupnosti je bil dostop do odvetnikov omejen, kar je sprožilo dodatne pomisleke o pravicah pridržanih.

Prvomajski protesti v Istanbulu 2025
Dogajanje je obsodila tudi prokurdska opozicijska stranka DEM, ki trdi, da so akcije usmerjene proti levici, socialistom in študentskim organizacijam, poroča Euronews. Po njihovem mnenju gre za poskus zoževanja prostora za demokratično delovanje, kar lahko "poglobi družbene napetosti".

Prvomajske proteste v Turčiji redno spremlja močna policijska prisotnost, zlasti na območju okoli trga Taksim, ki je pogosto zaprt že pred praznikom. Lani so se shodi preselili v četrt Kadiköy, kjer je policija pridržala več kot 400 ljudi.

KOMENTARJI2

flojdi
28. 04. 2026 20.10
Dobro da niso 40 skupin..ali družin..ali
Watch-Man X
28. 04. 2026 19.42
Edino pravlino kaj se majo te turci za kurciti
