Turške oblasti tik pred prvim majem aretirale skoraj 40 posameznikov

Policija je v Turčiji izvedla obsežne aretacije pred prvim majem, dnevom, ki je v državi tradicionalno zaznamovan z okrepljeno varnostjo in protesti. V Carigradu so pridržali 39 oseb, skupno pa so oblasti izdale naloge za prijetje in preiskavo 62 ljudi. Tožilstvo je navedlo, da so od teh 46 ocenili kot potencialno nevarne; večino so pridržali v Carigradu in okolici, navaja Euronews.

Turška agencija za svobodo tiska in pravne zadeve MLSA je poročala o policijskih racijah na domove in v uredništva opozicijskih medijev, pri čemer naj bi policija nasilno vstopala v prostore. Zaradi odredbe o 24-urni zaupnosti je bil dostop do odvetnikov omejen, kar je sprožilo dodatne pomisleke o pravicah pridržanih.