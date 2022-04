Turški borec za človekove pravice obsojen na dosmrtni zapor

Sodišče je obsodilo še sedem oseb na 18 let zapora zaradi pomoči pri poskusu strmoglavljenja vlade. Med njimi so bili 71-letni arhitekt Mucella Yapici, urbanist Tayfun Kahraman in režiser dokumentarnih filmov Cigdem Mater. Kavala, njegovi odvetniki, drugi obtoženi in njihovi odvetniki so obtožbe večkrat zanikali, češ da tožilci nimajo dokazov, ki bi podprli te trditve. Na sodbo naj bi se tudi pritožili.

64-letni Kavala velja za enega najvidnejših političnih zapornikov v državi. Prvič je bil aretiran leta 2017 zaradi obtožb v zvezi s protesti v parku Gezi leta 2013 v Istanbulu. Sojenje so pozorno spremljale nevladne in mednarodne skupine za človekove pravice, ki so turško vlado obtožile, da uporablja sodni sistem za zatiranje nasprotujočih političnih glasov. Čeprav je bil Kavala leta 2020 oproščen, je bila ta sodba razveljavljena, proti njemu pa so bile vložene nove obtožnice zaradi njegove domnevne vpletenosti v poskus državnega udara julija 2016, v katerem je umrlo najmanj 250 ljudi. V odzivu oblasti na poskus državnega udara je bilo nato aretiranih več kot 110.000 ljudi, vključno z državnimi uslužbenci, učitelji, aktivisti in novinarji, poroča CNN.

Amnesty International je ponedeljkovo sodbo označil za "uničujoč udarec" za človekove pravice v Turčiji in ocenil, da je odločitev sodišča "v nasprotju z vso logiko". "Danes smo bili priča nepravici spektakularnih razsežnosti. Ta sodba zadaja uničujoč udarec ne le Osmanu Kavali, njegovim soobtoženim in njihovim družinam, ampak vsem, ki verjamejo v pravičnost in aktivizem za človekove pravice v Turčiji in širše," je v izjavi zapisala Amnesty.

Aretacija Kavale je zaostrila odnose turške vlade z zahodom, potem ko je 10 veleposlanikov, vključno z ZDA, Francijo in Nemčijo, objavilo izjavo, v kateri je zahtevalo njegovo svobodo, turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa jih je razglasil za "persone non grata". Februarja je najvišji evropski organ za človekove pravice, Svet Evrope, sprožil postopke za ugotavljanje kršitev s strani Turčiji, ker je zavrnila spoštovanje sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je zahtevalo izpustitev Kavale z utemeljitvijo, da so bile njegove pravice kršene.