Turški kriptomilijonar zaradi goljufije obsojen na 11.196 let zapora

29-letni Faruk Fatih Ozer, ki je vodil borzo kriptovalut Theodex, dokler leta 2021 ni razpadla, je ogoljufal veliko število vlagateljev, nato pa zbežal v Albanijo, s seboj pa denar seveda vzel. Očitno pa je že vedel, zakaj beži, saj so ga v Turčiji obsodili pranja denarja, goljufije in organiziranega kriminala ter mu določili izjemno visoko zaporno kazen, in sicer kar 11.196 let. Tožilstvo je sicer za Faruka zahtevalo 40.562 let zaporne kazni, poroča CNN.

Takšne zaporne kazni sicer niso nič nenavadnega za Turčijo, pogoste so že od leta 2004, ko je bila odpravljena smrtna kazen. Eno izmed najvišjih zapornih kazni v Turčiji, 8658 let, je dobil Adnan Oktar, televizijski kultni pridigar, zaradi goljufij in spolnih zlorab.