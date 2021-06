Mafijski šef, ki pere umazano perilo na YouTubu, postal spletni fenomen

Sedat Peker , 49-letni ubežnik, šef kriminala, ki je nekoč odkrito podpiral Erdoganovo stranko za pravičnost in razvoj, je iz svoje baze v Dubaju v Združenih arabskih emiratih objavil skoraj 90 minut dolge video posnetke in s tem zanetil škandalozne, a še nedokazane domneve, v očitni želji poravnati s političnimi osebnostmi. Tedenski videoposnetki na YouTubu so zabeležili več kot 75 milijonov ogledov, kar je povzročilo nemir in povečalo zaskrbljenost zaradi korupcije v turški državi. Izpostavili so tudi domnevne razkole med konkurenčnimi frakcijami v vladajoči stranki in s tem povečali Erdoganove težave, ko se spopada z gospodarskim upadom in pandemijo covida-19.

Poznejši video posnetki so obtoževali poslovneže in predstavnike medijev, ki so blizu vladi, pa tudi sina nekdanjega premierja Binalija Yildirima , češ da je bil vpleten v tihotapljenje mamil iz Venezuele. Toda tarča Pekerjevih največjih napadov je notranji minister Suleyman Soylu , ki mu očita zlorabo moči in korupcijo, medtem ko si želi postati turški predsednik. Peker svoje posnetke opravičuje s tem, da ga je Soylu izdal kljub temu, da mu je pomagal premagati konkurenčno frakcijo v vladajoči stranki.

Njegovi začetni videoposnetki so bili namenjeni nekdanjemu notranjemu ministru Mehmetu Agarju in njegovemu sinu Tolgi, poslancu vladajoče stranke, ki ga je obtožil posilstva mlade kazahstanske študentke novinarstva, pozneje pa naj bi njen umor prikrival kot samomor. Mehmet Agar si je, kot je dejal Peker, protipravno prisvojil luksuzno marino, ki je bila morda uporabljena pri preprodaji mamil. Agar je kasneje odstopil iz uprave marine.

Oblečen v telovnik ali na pol zapeto srajco z medaljonom, Peker v video posnetkih zasmehuje svoje nasprotnike izza mize z lepo urejenimi zapiski, molitvenimi kroglicami in knjigami ter obljublja, da bo njihov padec dosegel samo s "stativom in fotoaparatom" .

Erdogan je sicer več tednov Pekerjeve video posnetke ignoriral, a je molk prekinil 26. maja, ko je prejšnje obtožbe mafijskega šefa označil kot zaroto proti Turčiji. "Te igre, te spletke bomo uničili. Nihče ne bi smel dvomiti, da bomo to zmotno operacijo uničili," je dejal Erdogan."Člane kriminalnih združb preganjamo kjer koli po svetu, kamor bežijo ... Teh zločincev ne bomo pustili pri miru, dokler jih ne vrnemo v našo državo in jih predamo sodstvu."

Peker se je isti teden odzval na Erdoganove besede in namignil, da bi bil 'turški veljak' lahko tarča prihodnjih video posnetkov. Pozneje je dejal, da bo o Erdoganu spregovoril po njegovem srečanju z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom 14. junija, da mu ne bi "oslabil roke". V svojem zadnjem video posnetku v nedeljo je dejal, da bodo njegova razkritja izvedena s spoštovanjem in da ne bodo škodila državi sami.

Opozicijske stranke so se medtem 'obesile' na njegove navedbe in zahtevale odstop vpletenih oseb ter parlamentarne in sodne preiskave. Vladajoča stranka in njeni nacionalistični zavezniki pa so blokirali opozicijske napore za sprožitev parlamentarnih preiskav glede Pekerjevih trditev in obtožb o tihotapljenju orožja. Oblasti so raje izdale novo odredbo za Pekerjevo aretacijo.

Can Selcuki, direktor platforme za anketiranje in analizo Turkiye Raporu, je o Pekerju dejal:"Ne smemo pozabiti, da je zločinec," vendar je priljubljenost videoposnetkov pojasnil kot potrebo po informacijah."Zdi se mi, da ljudje temu nezakonitemu operaterju zastavljajo ta vprašanja, ker drugje ne morejo dobiti odgovorov. In to mi pove, da v turški družbi narašča povpraševanje po večji transparentnosti,"je dejal. Peker svoje gledalce, zlasti mlajše od 40 let, nagovarja kot resnične lastnike Turčije, ki lahko zahtevajo odgovornost in spremembe.