Grčija ob grožnji Turčije glede beguncev okrepila nadzor na meji

V Turčiji so se danes namreč začele širiti novice, da naj bi turške oblasti odprle mejo z Evropo. Več sto migrantov se je po poročanju turških medijev že napotilo na mejo z Grčijo. V provinco Edirne naj bi prišlo že skoraj 300 migrantov, večinoma iz Sirije, Irana, Iraka, Maroka in Pakistana. Druga skupina migrantov je prišla v mesto Ayvacik v provinci Canakkale na zahodu Turčije in namerava s čolni na grški otok Lezbos. Turška tiskovna agencija DHAje ob tem iz obeh provinc objavila fotografije ljudi s prtljago, kako so se v zavetju noči odpravili na pot.

Neimenovani turški predstavnik je potrdil, da Turčija ne bo več zapirala meje za begunce, ki želijo v Evropo. Tiskovni predstavnik Omer Celik je davi dejal, da je Turčija dala vedeti, da ne more več obvladovati pritiska novih beguncev, da pa njena begunska politika ostaja ista."Razmere so takšne, da jih ne moremo obvladati," je dejal in dodal, da lahko EU naredi zgolj eno stvar, to je pomaga turški republiki.