Turški neonacist pred mošejo zabodel pet ljudi in to prenašal v živo

Notranji minister Ali Yerlikaya je dejal, da je preiskava o okoliščinah napada v metu Eskisehir stekla, vendar ni razkril, ali je policija seznanjena z motivi napadalca. Lokalni mediji sicer ugibajo, da so napadalca, ki je dogajanje prenašal v živo prek družbenega omrežja, k napadu spodbudile videoigrice, poroča Al Jazeera .

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

18-letni Arda K si je nadel čelado, očala in neprebojni jopič ter z nožem v roki napadel obiskovalce čajnice na območju lokalne mošeje. Pri tem je ranil pet ljudi, dva sta v resnem stanju, poroča državna agencija Anadolu. Lokalne novičarske strani izpostavljajo, da napadalec nosil neonacistične oznake, natančneje črno sonce, simbol, sestavljen iz več svastik. Za pasom je nosil tudi sekiro, vendar se zdi, da je ni uporabil, poročajo lokalni mediji.

Napadalec ni kričal ali izražal kakršne koli motivacije za svoja dejanja, je poročal dnevnik Cumhuriyet. Turški mediji poročajo, da je so v zadnjih mesecih v državi zabeležili več napadov z nožem. Moški je prejšnji mesec v vzhodni provinci Bingol do smrti zabodel dve osebi in pri tem ranil sedem drugih, poročajo lokalni mediji.

Januarja so po napadu na imama in člana kongregacije v mošeji Fatih v Istanbulu aretirali moškega.