Turški novinar v živo poročal s terena, ko so se znova zatresla tla

Medtem ko so prebivalci in reševalne službe v mestu Urfa na jugovzhodu Turčije odstranjevali posledice jutranjega potresa, so se tla znova zatresla. Dogajanje je posnela ekipa turške medijske hiše DHA z novinarjem na čelu, ki se je v živo javljal v oddajo.

Na posnetku turški novinar v živo poroča s terena, v ozadju pa prebivalci in reševalne službe med ostanki porušene zgradbe iščejo morebitne preživele. V nekem trenutku so se tla znova zatresla, ljudje pa so pričeli bežati na varno. Tresenje je trajalo nekaj sekund, kamera medijske hiše DHA pa je posnela dogajanje. Kot smo poročali, je jugovzhodno Turčijo in Sirijo zgodaj zjutraj prizadel močan potres z magnitudo 7,8. Temu je sledilo 77 popotresnih sunkov z magnitudami med 3,3 in 6,7. Opoldne pa je področje prizadel nov silovit potres z magnitudo 7,5. Epicenter potresa je bil severovzhodno od mesta Kahramanmaras na globini desetih kilometrov. Mrtvih je vsaj 2300, več tisoč je ranjenih.