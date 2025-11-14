Svetli način
Tujina

Turški pilot, ki je umrl na Hrvaškem, poleti že preživel strmoglavljenje

Senj, 14. 11. 2025 06.34 | Posodobljeno pred eno minuto

V tragični nesreči AirTractorja na Hrvaškem je umrl 45-letni turški pilot Hasan Bahar, ki je letos že preživel eno letalsko nesrečo. 29. avgusta je namrel letalo za gašenje požarov strmoglavilo tudi v turški pokrajini Mugla. Poškodovanega so ga takrat odpeljali v bolnišnico, kjer ga je obiskal tudi guverner Mugle dris Akbyk.

Turški generalni direktor za gozdarstvo Bekir Karacabey je po poročanju turškega portala Sabah sporočil, da je z AirTractorjem AT-802, ki je sinoči strmoglavilo na Hrvaškem, upravljal 45-letni turški pilot Hasan Bahar. Družini je ob tem izrekel sožalje.

"Po vzletu z letališča v Reki, kjer je letalo za gašenje požarov opravljalo vzdrževalna dela, je bila radijska zveza z letalom zaradi neugodnih vremenskih razmer ob 18.25 po turškem času prekinjena," je sporočil na spletu. Razbitine letala so kasneje našli v bližini mesta Senj. 

Novico je njegovi družini sporočil okrožni guverner Avclarja Orhan Burhan. Po novici so na domu umrlega izobesili turško zastavo.

Bahar je sicer 29. avgusta pomegal pri gašenju požarov v okrožju Yataan v Mugli, ko je prav tako doživel nesrečo. Gasilsko letalo je namreč med gašenjem strmoglavilo. Kot poroča portal, je bilo letalo takrat povsem uničeno, a je pilot preživel. S poškodbami so ga prepeljali v bolnišnico.

Kot je včeraj poročal Net.hr, sta iz Reke v Zagreb na barvanje sicer leteli dve turški letali, ki bi morali prispeti že v sredo, a so polet premaknili. Med včerajšnjo potjo pa sta se letali zaradi megle obrnili; prvo je uspešno pristalo na Krku, drugo pa je strmoglavilo.

V iskalno akcijo so bile vključene vse sile sistema civilne zaščite Liško-senjske županije, in sicer policija, gasilci, zavod za nujno medicinsko pomoč in hrvaška gorska reševalna služba. Na kraj nesreče so prvi prispeli policisti iz Senja, ki so potrdili strmoglavljenje letala. Nato so prispeli gasilci, ki so morali pogasiti požar v razbitinah.

Malo pred strmoglavljenjem se je sicer na cesti Krivpoputska, ki vodi do vasi, zgodila tudi prometna nesreča, ki je reševalnim službam preprečila takojšen dostop do letala.

senj turški pilot smrt strmoglavljenje hrvaška
