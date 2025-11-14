Turški pilot, ki je umrl na Hrvaškem, poleti že preživel strmoglavljenje

Turški generalni direktor za gozdarstvo Bekir Karacabey je po poročanju turškega portala Sabah sporočil, da je z AirTractorjem AT-802, ki je sinoči strmoglavilo na Hrvaškem, upravljal 45-letni turški pilot Hasan Bahar . Družini je ob tem izrekel sožalje.

"Po vzletu z letališča v Reki, kjer je letalo za gašenje požarov opravljalo vzdrževalna dela, je bila radijska zveza z letalom zaradi neugodnih vremenskih razmer ob 18.25 po turškem času prekinjena," je sporočil na spletu. Razbitine letala so kasneje našli v bližini mesta Senj.

Novico je njegovi družini sporočil okrožni guverner Avclarja Orhan Burhan. Po novici so na domu umrlega izobesili turško zastavo.

Bahar je sicer 29. avgusta pomegal pri gašenju požarov v okrožju Yataan v Mugli, ko je prav tako doživel nesrečo. Gasilsko letalo je namreč med gašenjem strmoglavilo. Kot poroča portal, je bilo letalo takrat povsem uničeno, a je pilot preživel. S poškodbami so ga prepeljali v bolnišnico.