Turški specialci vdrli v hotel in prijeli hrvaškega šefa narkokartela

Turški notranji minister Ali Yerlikaya je na družbenem omrežju X sporočil, da so v Nenada Petraka našli in aretirali v istanbulski četrti Uskudar. Objavil je tudi posnetek racije. Yerlikaya je v zapisu poudaril, da gre za vodjo mednarodnega narkokartela, ki je organiziral prevoz prepovedanih drog iz Južne Amerike v Evropo.

Po poročanju Jutarnjega lista je Petrak na Hrvaškem obtožen, da je med decembrom 2019 in februarjem 2023 vodil hudodelsko združbo, ki je delovala v več državah, in sicer na Hrvaškem, v Španiji, na Nizozemskem, v Nemčiji, Franciji, Italiji, Črni Gori, Kolumbiji in Sierri Leone. Vrednost prodaje mamil na hrvaškem trgu znaša najmanj 1,6 milijona evrov. Člani združbe so tihotapili kokain, marihuano in hašiš, droge pa so nato distribuirali po celotni Evropski uniji.

Petrak je prav tako osumljen, da je organiziral prevoz skoraj tone kokaina, vrednega več kot 34 milijonov evrov, ki sicer nikoli ni prišel v Evropo. Španska policija je namreč jadrnico, polno kokaina, pretregla pri Kanarskih otokih, na njej pa so bili trije Hrvati.

Hrvaška policija je v sklopu preiskave obravnavala 19 članov združbe, 14 so jih aretirali, Petrak in še štirje pa so pobegnili iz države. Petraka so sicer hrvaške oblasti iskale tudi zaradi sodelovanja pri poskusu umora aprila letos v Splitu.