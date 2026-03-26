Turški tanker v Črnem morju tarča napada

"Lahko povem, da je ladja pod tujo zastavo, ki jo upravlja turško podjetje in je prevažala surovo nafto iz Rusije, ponoči prijavila eksplozijo v strojnici," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal turški minister.
"Menimo, da je bila strojnica namerno izbrana kot tarča. Ocenjujemo tudi, da napada ni izvedel brezpilotni letalnik, temveč avtonomno vodno plovilo," je dodal. Vseh 27 članov posadke je po njegovih besedah na varnem, ladja pa ni v nevarnosti, da bi potonila.
Uraloglu ni povedal, ali se je tanker v času napada nahajal v turških vodah, po poročanju lokalnih medijev pa se je napad zgodil manj kot 30 kilometrov od bosporske ožine, ki je ključna tako za izvoz ruske nafte kot ukrajinskega žita.
Dodal je, da ozadje napada še preiskujejo, incident pa bi bil lahko povezan z vojno med Rusijo in Ukrajino.
Decembrski zračni napadi
V Črnem morju je decembra lani prišlo do več zračnih napadov na tankerje, povezane z Rusijo, odgovornost za nekatere od njih je prevzela Ukrajina. Poleg tega so v Kijevu večkrat obtožili Rusijo, da v Črnem morju napada tovorne ladje, ki prevažajo živila v Ukrajino.
Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je decembra dejal, da Črno morje ne sme postati območje spopada med Rusijo in Ukrajino, saj to ne bi koristilo nikomur. Ankara je večkrat pozvala obe strani, naj prenehata napadati energetsko infrastrukturo v Črnem morju, in se zavzela za nemoten pretok energentov.
