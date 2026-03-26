Turški tanker v Črnem morju tarča napada

Istambul, 26. 03. 2026 10.30 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Ne.M. STA
Turški tanker

Tanker turške družbe, ki je plul pod zastavo Sierre Leone in prevažal rusko nafto, je bil ponoči v Črnem morju tarča napada, je sporočil turški minister za promet in infrastrukturo Abdulkadir Uraloglu. Za zdaj ni znano, kdo bi lahko stal za napadom, turške oblasti pa domnevajo, da bi bil lahko povezan z vojno v Ukrajini.

"Lahko povem, da je ladja pod tujo zastavo, ki jo upravlja turško podjetje in je prevažala surovo nafto iz Rusije, ponoči prijavila eksplozijo v strojnici," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal turški minister.

"Menimo, da je bila strojnica namerno izbrana kot tarča. Ocenjujemo tudi, da napada ni izvedel brezpilotni letalnik, temveč avtonomno vodno plovilo," je dodal. Vseh 27 članov posadke je po njegovih besedah na varnem, ladja pa ni v nevarnosti, da bi potonila.

Uraloglu ni povedal, ali se je tanker v času napada nahajal v turških vodah, po poročanju lokalnih medijev pa se je napad zgodil manj kot 30 kilometrov od bosporske ožine, ki je ključna tako za izvoz ruske nafte kot ukrajinskega žita.

Dodal je, da ozadje napada še preiskujejo, incident pa bi bil lahko povezan z vojno med Rusijo in Ukrajino.

Decembrski zračni napadi

V Črnem morju je decembra lani prišlo do več zračnih napadov na tankerje, povezane z Rusijo, odgovornost za nekatere od njih je prevzela Ukrajina. Poleg tega so v Kijevu večkrat obtožili Rusijo, da v Črnem morju napada tovorne ladje, ki prevažajo živila v Ukrajino.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je decembra dejal, da Črno morje ne sme postati območje spopada med Rusijo in Ukrajino, saj to ne bi koristilo nikomur. Ankara je večkrat pozvala obe strani, naj prenehata napadati energetsko infrastrukturo v Črnem morju, in se zavzela za nemoten pretok energentov.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

blue3dragon
26. 03. 2026 11.47
Rusi so ga, tako kot Severni tok. Če verjamete...
0 0
kita 1111
26. 03. 2026 11.29
Le kdo razen ukrajine bi lahko bil
+0
1 1
