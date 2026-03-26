Turški tanker v Črnem morju tarča napada

"Lahko povem, da je ladja pod tujo zastavo, ki jo upravlja turško podjetje in je prevažala surovo nafto iz Rusije, ponoči prijavila eksplozijo v strojnici," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal turški minister. "Menimo, da je bila strojnica namerno izbrana kot tarča. Ocenjujemo tudi, da napada ni izvedel brezpilotni letalnik, temveč avtonomno vodno plovilo," je dodal. Vseh 27 članov posadke je po njegovih besedah na varnem, ladja pa ni v nevarnosti, da bi potonila.

Uraloglu ni povedal, ali se je tanker v času napada nahajal v turških vodah, po poročanju lokalnih medijev pa se je napad zgodil manj kot 30 kilometrov od bosporske ožine, ki je ključna tako za izvoz ruske nafte kot ukrajinskega žita. Dodal je, da ozadje napada še preiskujejo, incident pa bi bil lahko povezan z vojno med Rusijo in Ukrajino.

Decembrski zračni napadi