Za odstavljenega istanbulskega župana tožilci zahtevajo več kot 2000 let zapora

Glavni istanbulski državni tožilec Akin Gürlek je ob predstavitvi obtožnice povedal, da je priljubljeni nekdanji opozicijski župan Ekrem Imamoglu med več kot 400 osumljenci, ki jih obtožnica bremeni, da so oblikovali kriminalno organizacijo, pa tudi podkupovanja, goljufij in dogovarjanja o ponudbah, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po njegovih besedah so v desetih letih turški državi povzročili za 160 milijard lir škode, kar znaša približno 3,2 milijarde evrov. Obtožnica, ki obsega več kot 3900 strani, vsebuje tudi organizacijsko shemo, ki Imamogluja prikazuje kot ustanovitelja in vodjo kriminalne organizacije, poroča agencija Reuters.

Tuje tiskovne agencije sicer različno poročajo, koliko let zapora mu grozi v primeru obsodbe – francoska AFP poroča o 2430 letih, nemška dpa pa o 2352.