Tujina

Za odstavljenega istanbulskega župana tožilci zahtevajo več kot 2000 let zapora

Istanbul, 11. 11. 2025 16.06 | Posodobljeno pred 54 minutami

Avtor
STA , K.H.
Turški tožilci so proti odstavljenemu istanbulskemu županu Ekremu Imamogluju vložili obtožnico, v kateri zaradi domnevnega vodenja korupcijske mreže, ki naj bi državo oškodovala za več milijard evrov, zanj zahtevajo več kot 2000 let zapora. V 142 točkah je obtožen vodenja kriminalne organizacije, pranja denarja, podkupovanja in izsiljevanja.

Ekrem Imamoglu
Ekrem Imamoglu FOTO: AP

Glavni istanbulski državni tožilec Akin Gürlek je ob predstavitvi obtožnice povedal, da je priljubljeni nekdanji opozicijski župan Ekrem Imamoglu med več kot 400 osumljenci, ki jih obtožnica bremeni, da so oblikovali kriminalno organizacijo, pa tudi podkupovanja, goljufij in dogovarjanja o ponudbah, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po njegovih besedah so v desetih letih turški državi povzročili za 160 milijard lir škode, kar znaša približno 3,2 milijarde evrov. Obtožnica, ki obsega več kot 3900 strani, vsebuje tudi organizacijsko shemo, ki Imamogluja prikazuje kot ustanovitelja in vodjo kriminalne organizacije, poroča agencija Reuters.

Tuje tiskovne agencije sicer različno poročajo, koliko let zapora mu grozi v primeru obsodbe – francoska AFP poroča o 2430 letih, nemška dpa pa o 2352.

Zapor Silivri, v katerem je priprt Imamoglu
Zapor Silivri, v katerem je priprt Imamoglu FOTO: Profimedia

Imamogluja, ki je član največje opozicijske stranke CHP in velja za glavnega političnega tekmeca turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, so 19. marca aretirali na podlagi obtožb o terorizmu in korupciji in odstavili s položaja. Od takrat je v priporu.

Vse obtožbe zanika kot politično motivirane. Njegov odvetnik je danes za dpa kot neutemeljene zavrnil tudi danes objavljene obtožbe in izrazil pričakovanje, da bo na sodišču oproščen.

Po aretaciji Imamogluja so Turčijo zajeli najbolj množični protesti po letu 2013, med katerimi so aretirali skoraj 2000 ljudi. V zadnjih mesecih se medtem krepi pritisk oblasti na njegovo Republikansko ljudsko stranko (CHP), ki je lani na lokalnih volitvah v številnih krajih premagala Erdoganovo vladajočo Stranko za pravičnost in razvoj (AKP).

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

300 let do specialista
11. 11. 2025 17.27
+1
A lahko pridejo ti tožilci prosim še v Slivenijo, bi bilo veliko za to primernih.
ODGOVORI
1 0
delfina
11. 11. 2025 17.18
Res klavrna poteza Erdogana, da se na tak način reši tekmeca.
ODGOVORI
0 0
Prelepa Soča
11. 11. 2025 17.00
Alu v Turčiji ljudje dlje živijo?
ODGOVORI
0 0
