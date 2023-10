Turško ministrstvo: Teroristi so za napad uporabili vozilo umorjenega civilista

Po terorističnem napadu v Ankari je turško notranje ministrstvo sporočilo, da so teroristi za napad uporabili ukradeno vozilo civilista, veterinarskega tehnika, ki so ga pred tem ubili. Ob tem so potrdili tudi povezave enega od mrtvih napadalcev s prepovedano Kurdsko delavsko stranko PKK. Preiskava drugega terorista se nadaljuje, a PKK je že prevzela odgovornost za napad. V odgovor na napad je Turčija zvečer izvedla zračne napade na položaje kurdskih upornikov na severu Iraka.

"Storilci neuspelega terorističnega napada v turški prestolnici Ankara so uporabili ukraden avtomobil civilista, ki so ga umorili," je po poročanju agencije Andalou sporočilo turško notranje ministrstvo. Med preiskavo so namreč ugotovili, da vozilo pripada turškemu državljanu Mikailu Bozlaganu, ki je bil v Develiju zaposlen kot veterinarski zdravstveni tehnik.

Kot so sporočili, so napadalci veterinarja umorili in mu nato ukradli vozilo, ki so ga uporabili v napadu pred notranjim ministrstvom. "Okoli 9.30 sta se dva terorista pripeljala pred vhodna vrata našega notranjega ministrstva in izvedla bombni napad," je v nedeljo na spletu zapisal minister Ali Yerlikaya. Eden od dveh napadalcev se je pred generalnim direktoratom za varnost razstrelil. "Drugi je bil nevtraliziran," je še dodal minister.

Oblasti so sporočile, da so povezave enega od napadalcev s prepovedano Kurdsko delavsko stranko PKK zdaj potrjene, še vedno pa da preiskujejo drugega terorista. Preiskovalci so po poročanju CNN na prizorišču našli štiri različne vrste pištol, tri ročne granate, en raketomet in razstrelivo C-4. V napadu sta bila lažje poškodovana dva policista. Oba se zdravita zaradi poškodb, vendar nista v življenjski nevarnosti. Turčija v odgovor obstreljevala položaje kurdskih upornikov v Iraku Le nekaj ur po tem, ko je PKK prevzela odgovornost za napad v prestolnici, je turška vojska izvedla zračne napade na kurdske skrajneže v severnem Iraku. Obrambno ministrstvo je navedlo, da so njegova bojna letala uničila 20 ciljev PKK, vključno z jamami, bunkerji, zaklonišči in skladišči v regijah Metina, Hakurk, Kandil in Gara. "Številni teroristi so bili nevtralizirani z uporabo največje količine domačega streliva," je zapisano v izjavi, ki je za utemeljitev napadov navedla pravice do samoobrambe iz 51. člena Ustanovne listine Združenih narodov.

Zračno operacijo so izvedli v regijah Metina, Hakurk, Kandil in Gara, so še navedli. Dodali so, da je bil cilj "nevtralizirati PKK in druge teroristične elemente, preprečiti teroristične napade s severa Iraka proti našemu prebivalstvu in varnostnim silam ter zagotoviti varnost meja". Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je po napadu v nastopu v parlamentu zatrdil, da "zlobneži, ki stojijo za napadom, niso dosegli ciljev in jih tudi nikoli ne bodo".

Recep Tayyip Erdogan