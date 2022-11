Turško sodišče odredilo pridržanje 17 osumljencev za bombni napad

Sodišče v Istanbulu je 17 osumljencev priprlo v predkazenskem postopku zaradi obtožb o uničevanju enotnosti države, namernem poskusu umora in namernem ubijanju.

Policisti so stali na vhodu ulice po eksploziji, 13. novembra 2022, na priljubljeni aveniji Istiklal v Istanbulu.

Alham Alibašir je dejala, da se je PKK pridružila zaradi vpliva svojega fanta in da je s skupino ostala povezana tudi po tem, ko se je z njim razšla. V Turčijo naj bi nezakonito prišla iz pretežno kurdskega Afrina v Siriji, ki ga po porazu kurdske milice YPG s podporo Turčije nadzoruje sirska nacionalna vojska (SNA).

Bombni napad v Carigradu je bil najbolj smrtonosen v zadnjih petih letih in je obudil grenke spomine na val bombnih napadov po vsej državi med letoma 2015 in 2017, za katere naj bi bili krivi predvsem pripadniki PKK in džihadisti Islamske države.