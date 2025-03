Turško študentko sredi ulice obkolili zamaskirani agenti in jo odpeljali

Pravosodna ministrica Massachusettsa Andrea Joy Campbell je dejala, da je zvezna vlada napadla posameznico zaradi njenih političnih stališč. "To ni javna varnost, ampak ustrahovanje in mora dobiti sodni nadzor," je dejala.

Vendar pa so jo že premestili v center za pridržanje nezakonitih priseljencev v Louisiani. "Preiskava je ugotovila, da se je Ozturkova udeležila aktivnosti v korist teroristične organizacije Hamas, ki uživa v pobijanju Američanov. Vizum je privilegij in ne pravica. Poveličevanje teroristov, ki pobijajo Američane, je razlog za odvzem vizuma," je odgovorilo ministrstvo za domovinsko varnost.

30-letno doktorsko študentko iz Turčije Rumeyso Ozturk je v torek popoldne obkolilo šest zamaskiranih oseb, iz rok so ji iztrgale telefon, jo vklenile in v neoznačenem vozilu odpeljale neznano kam, je novinarjem povedala njena odvetnica Mahsa Khanbabai. Dogodek so posnele varnostne kamere. Eden od zamaskiranih je trdil, da so policisti, mimoidoči pa ga je vprašal, zakaj so zamaskirani.

Ozturkova je lani sodelovala pri članku za študentski medij The Tufts Daily, ki je bil kritičen do odziva vodstva univerze na študentske zahteve, naj priznajo genocid nad Palestinci in razkrijejo povezave z Izraelom. Zaradi članka je njene podatke objavila spletna stran Canary Mission, ki zbira in objavlja informacije o osebah, ki naj bi promovirale sovraštvo do ZDA, Izraela in Judov.

V sredo je pred univerzo več sto ljudi zahtevalo njeno osvoboditev, protestniki pa so izražali skrb, da se ZDA spreminjajo v državo nacizma, kjer ljudje enostavno izginejo.

Vlada Donalda Trumpa odvzema finančno pomoč šolskim ustanovam, za katere meni, da dovoljujejo antisemitizem, zavrača ali odvzema vizume študentom, ki nimajo pravih političnih stališč glede Bližnjega vzhoda oziroma podpirajo Palestince ali se udeležujejo demonstracij.