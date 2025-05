Tusk: Rusija je požgala največje nakupovalno središče v Varšavi

Vzhodnoevropske države so v zadnjih letih pestili ruski vohunski napadi, požigi pa so le še eno pogosto orodje, ki se uporablja kot del ruske strategije hibridnega vojskovanja.

"Zdaj zagotovo vemo, da je bil veliki požar nakupovalnega središča Marywilska v Varšavi posledica požiga, ki so ga naročile ruske obveščevalne službe," je včeraj dejal poljski premier Donald Tusk. "Nekateri storilci so že pridržani, vsi ostali so identificirani in jih iščejo. Vse vas bomo dobili," je še napovedal.