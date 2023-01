Tvegajo življenja, da ukrajinskim upokojencem prinesejo pokojnine

Ulice ukrajinskega Siverska v Donecku se vsakih nekaj minut stresejo. Na območju odmevajo bodisi ukrajinske bodisi ruske eksplozije. Enkrat na mesec v mesto pripelje mali rumeno-beli tovornjak ukrajinske pošte, ki upokojencem pripelje pokojnine, ki jim sredi kaosa vojne omogočajo preživetje. In jih opominjajo, da niso pozabljeni. Delavci pošte, ki jim prinesejo težko prigarane pokojnine, so še edina vez, ki jo imajo prebivalci obleganega ukrajinskega mesta s preostalim svetom.

Starejša ženica se previdno premika po ulici in ko zasliši eksplozijo, se rahlo zdrami, a to je ne odvrne od cilja. Pridruži se večji čakajoči skupini ostarelih, ki ob robu glavne ceste nestrpno pričakuje rumeno belo vozilo. Ceste na območju so prekrite z blatom in avtomobili se morajo izogibati kraterjem, napolnjenim z vodo, ki so jih v cesto zarezale eksplozije. Na koncu vrste stoji 72-letna Luboy Bilenko. Zre v prazno. "Na začetku nas je bilo strah. Zelo strah. Zdaj pa smo obstreljevanja navajeni. Sploh se več ne zmenimo zanj, " pripoveduje za CNN. In zakaj je sploh zapustila stanovanje? Kot pove, se je čakajoči skupini pridružila zato, da prevzame mesečno pokojnino, ki jim jo kljub vihranju izstrelkov vsak mesec še vedno dostavlja ukrajinska pošta. Znesek, ki ga prejme, zadostuje ravno za nakup nekaj hrane iz še zadnjih odprtih trgovin na tem območju.

icon-expand Ukrajinska pošta FOTO: Shutterstock

Iz rumeno-belega vozila stopi Anna Fesenko. Medtem ko skupaj s kolegi preverja seznam prejemnikov in jim predaja pokojnino, se tu in tam nasmehne ostarelim prebivalcem mesta, ki je ostalo ujeto v vojno. Kot pove za CNN, poštarski poklic opravlja že 15 let in vsa ta leta precej rutinskega dela je niso pripravila na to, kar počne danes. "Nikoli si nisem predstavljala takšne nočne more." Preden se je pridružila mobilni enoti, ki raznaša pokojnine, je delala na pošti, a so boji okoli mesta postali tako intenzivni, da so se morali s kolegi evakuirati in zapreti poslovalnico. "Moje delo ni le raznašanje pokojnine. Moje delo je spomniti prebivalce Siverska, da niso pozabljeni. Smo edina povezava med njimi in ostalim svetom."

