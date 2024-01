Nič kaj optimističen pogled v prihodnost: kakšna tveganja nas čakajo?

Svetovni gospodarski forum (WEF) je objavil novo, že 19. letno poročilo o globalnih tveganjih. Tudi tokrat je podobno oziroma še bolj kot v minulih letih izrazito pesimistično.

Kar 54 odstotkov sodelujočih v naslednjih dveh letih predvideva znatno stopnjo nestabilnosti in zmerno tveganje globalnih katastrof. 30 odstotkov pa jih pričakuje še bolj črn razvoj dogodkov in napovedujejo turbulentno oziroma viharno obdobje. Prvi izraz pomeni preobrate in povečano tveganje globalnih katastrof, drugi pomeni, da se katastrofam skorajda ne moremo več izogniti.

Izrazito pesimistična stran se močno okrepi, če obdobje raztegnemo na 10 let. Da nas do leta 2034 čakajo hudi pretresi oziroma turbulentno ali viharno obdobje, sta prepričani skoraj dve tretjini anketirancev (63 odstotkov).

V raziskavi je sodelovalo skoraj 1500 strokovnjakov iz akademskih, poslovnih in vladnih krogov, iz mednarodne skupnosti ter iz civilne družbe. Prosili so jih tudi, naj opredelijo glavna tveganja v naslednjih dveh ter v 10 letih.

Medtem ko jih na krajši rok bolj skrbijo zavajajoče informacije in dezinformacije, predvsem v povezavi z možnostjo uporabe umetne inteligence za njihovo širjenje, pa je na daljši rok v ospredju segrevanje ozračja in z njim povezane podnebne spremembe.

Podnebne spremembe, konflikti in umetna inteligenca

Svetovni ekonomski forum ugotavlja, da je svet v preteklih letih doživljal pretrese, ki so se izkazali za nerešljive: vojne in konflikti, politična polarizacija, kriza življenjskih stroškov, vse bolj občutne posledice klimatskih sprememb in vse bolj krhek svetovni red.

Med njimi kot največjo grožnjo opredelijo podnebne spremembe in konflikte, ki se odvijajo v ozadju gospodarske negotovosti in hitrih tehnoloških sprememb. Zato se na prvi pogled zdi nenavadno, da so kot največje kratkoročno tveganje – za obdobje naslednjih dveh let – prepoznali dezinformacije in zavajajoče informacije. A izkaže se, da prav te lahko občutno razplamtijo konflikte.