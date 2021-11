'Tveganje naključne vojne med Rusijo in Zahodom večje kot v času hladne vojne'

"Narava tekmovanja med državami in velikimi silami vodi v večje napetosti. Napetost je stvar, na katero je treba paziti," je dejal general Nick Carter, vodja obrambnega štaba Združenega kraljestva, poroča CNN. Trenutne razmere je primerjal s svojimi preteklimi vojaškimi izkušnjami. Dejal je, da je bil svet v času njegovega odraščanja razdeljen na dva pola: "Dva bloka: Sovjetska zveza in Zahod." Nato pa je prešel v obdobje, ko je bil "enopolaren, ZDA pa so bile povsem prevladujoče".

Zdaj pa je svet po njegovem mnenju "večpolaren". "V večpolarnem svetu, v katerem ljudje tekmujejo za različne cilje in imajo različne agende, pa obstaja tudi večja nevarnost za napetosti," pravi. Politike ob tem svari, naj ne izzovejo nepotrebnega stopnjevanja napetosti. "Veliko tradicionalnih diplomatskih orodij in mehanizmov, s katerimi smo odraščali v hladni vojni, ni več. Brez teh orodij in mehanizmov pa obstaja večje tveganje, da bi ta eskalacija lahko privedla do napačnih izračunov," je pojasnil. Meni, da bi se morali soočiti prav s tem izzivom.