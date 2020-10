'Tvitanje ne rešuje problemov, izmišljanje stvari ne izboljšuje življenja ljudi'

Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama je obiskal volivce v Philadelphii in jih pozval, naj se udeležijo letošnjih volitev. Izkoristil je tudi priložnost za kritike na račun predsednika Donalda Trumpa. Ta pa je zaradi provokativnih vprašanj novinarke CBS predčasno zapustil intervju. Prav tako Trump še naprej zahteva preiskavo protikandidata Bidna in njegovega sina Hunterja.

Pensilvanija je ključna zvezna država, mesta so demokratska in za uspeh demokratskega kandidata Josepha Bidna je ključnega pomena visoka udeležba v mestih. Na podeželju vlada Donald Trump. Barack Obamaje volivcem zagotavljal, da lahko Biden in podpredsedniška kandidatka Kamala Harrispozdravita državo za Trumpom."Amerika je dobra in dostojna, ampak se na to po toliko neumnostih in hrupa včasih kar težko spomnimo," je dejal Obama in dodal, da Trump na žalost ni sposoben jemati resno svojega dela in se zanima le za svoje osebne interese. "Prosim vas, da se spomnite kakšna je lahko naša država. Prosim vas, da zaupate v sposobnost Joa in Kamale za vodenje države iz teh temnih časov. Kar bomo naredili v naslednjih 13 dnevih, bo štelo za desetletja. Če ne dobimo 100 odstotkov vsega takoj, to ni noben razlog, da ne gremo volit," je dejal. Obama je dejal, da morda razume, zakaj se Trump hvali z dobrim stanjem gospodarstva, hkrati pa ne želi prevzeti nobene odgovornosti za slabo spopadanje z epidemijo. "Ampak veste, tako se ne da delati. Tvitanje pred televizijo ne rešuje problemov, izmišljanje stvari ne izboljšuje življenja ljudi."

"Nikoli nisem mislil, da bo Trump sprejel mojo vizijo ali nadaljeval moje politike. Vendar sem v dobro države upal, da bo morda pokazal nekaj interesa, da svoje delo vzame resno." Biden trenutno vodi v anketah, ampak Obama in drugi opozarjajo, da ne smejo ničesar prepustiti naključju. "Brigajo me ankete. Veliko jih je bilo tudi zadnjič. Ni šlo, ker je bilo veliko ljudi lenih in so ostali doma. Tokrat se to ne sme zgoditi, ne na teh volitvah". Obama bo imel še več dogodkov v podporo Bidnu, med drugim v soboto v Miamiju na Floridi, ki prav tako velja za ključno zvezno državo, v kateri se bodo odločale predsedniške volitve 3. novembra. Trump še naprej zahteva preiskavo Josepha Bidna Ameriški predsednik je v sredo na televiziji Fox News vztrajal pri uvedbi preiskave svojega nasprotnika na predsedniških volitvah, demokrata Josepha Bidna in njegovega sina Hunterja. Zelo se je razveselil ob vprašanju, zakaj ne bi imenoval posebnega tožilca za preiskavo vseh 47 let političnega delovanja Josepha Bidna. Trumpov odvetnik Rudy Giuliani je časopisuNew York Post predal prenosni računalnik, ki naj bi ga odkrili v popravljalnici v Delawaru in naj bi vseboval elektronsko pošto Hunterja Bidna. Giuliani ga je najprej nesel na televizijo Fox News, kjer so ga zavrnili, čeprav pa zdaj o tem intenzivno razpravljajo, sklicujoč se na New York Post, ki je sicer prav tako v lasti medijskega mogotca Ruperta Murdocha. Drugi mediji se držijo stran, ker je Giuliani zadolžen za iskanje umazanije o Bidnu, ameriški obveščevalci pa so že lani Belo hišo obvestili, da Giulianiju informacije predajajo ruski obveščevalci. FBI zadeve ne komentira, Trumpu pa je priskočil na pomoč nekdanji republikanski kongresnik John Ratcliffe, ki ga je predsednik postavil na položaj nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti. Ta je na televiziji Fox zatrdil, da ni nobenih dokazov, da je Giulianijev prenosni računalnik prišel od Rusov. Trump se mu je zaradi tega javno zahvalil. Biden Trumpovih napadov ne komentira. Dejal je le, da gre za kampanjo blatenja v obupnem poskusu vplivanja na volitve, ko Američane zanima vse kaj drugega, na primer pandemija koronavirusa in gospodarski položaj.

