Za hekerskim napadom v Twitterjeve račune stoji 17-letnik s Floride

Sredi julija so hekerji vdrli v račune številnih slavnih, vplivnih in bogatih na Twitterju - tarča so bili med drugim nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, ustanovitelj Microsofta Bill Gates, prvi mož Amazona Jeff Bezos, glasbenik Kanye West in njegova žena Kim Kardashian. Na njihovih računih so se nenadoma pojavili tviti, ki so promovirali spletno valuto bitcoin oziroma pozivali k donacijam na bitcoin račun.

'Zločinski um' za obsežnim vdorom naj bi bil po poročanju ameriških medijev 17-letnik iz Tampe na Floridi. Najstnika so po poročanju CNBC že aretirali in proti njemu vložili obtožnico v 30 točkah, je potrdil tožilec Andrew Warren floridskega okrožja Hillsborough. "Ti zločini so bili zagrešeni z zlorabo imen slavnih oseb, a ti niso primarne žrtve. Ta 'Bit-Con' je bil zasnovan z namenom, da ukrade denar običajnim Američanom."