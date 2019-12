Twitter in Facebook blokirala skoraj 90.000 z državami povezanih računov za manipulacijo

Objavili so podrobnosti o okoli 6000 računih, ki so po njihovih navedbah "reprezentativni vzorec"za vseh 88.000 sumljivih računov. Izvor usklajenih aktivnosti je bilo podjetje za marketing na družbenih omrežjih s sedežem v Savdski Arabiji Smaat. Podjetje, ki je sodelovalo z arabskimi posamezniki na visokih položajih, so trajno blokirali.

"Naše analize so pokazale, da je bila mreža vpletena v različne oblike manipulacije na platformi. Ciljali so na razprave o Savdski Arabiji in krepili svoje geopolitične interese na svetovnem odru," je oddelek Twitterja, pristojen za varnost, zapisal na blogu.

Večina od 88.000 računov na Twitterju je bila v arabščini, namenjeni pa so bili "širjenju pozitivnih sporočil o savdskih oblasteh".Prek nekaterih računov so širili tudi vsebine v angleškem jeziku, ki so bile namenjene "zahodni javnosti".

Nekateri sporni tviti so iz leta 2016, njihova vsebina pa je podpirala ameriškega predsednika Donalda Trumpa ali njegovo predvolilno kampanjo.

Tehnološki velikan Facebook pa je z družbenih omrežij Facebook in Instagram izbrisal več kot 600 računov, povezanih z mrežo v Vietnamu in ZDA. Preiskava jih je pripeljala do ameriškega medija BL, ki objavlja sporočila v podporo Trumpu, in večjezične medijske skupine Epoch Times.

Na računih so objavljali vsebine o konservativni ideologiji in vročih političnih temah, kot so ustavna obtožba predsednika, volitve in trgovina, so pojasnili na varnostnem oddelku Facebooka.

Twitter in Facebook sta že v preteklosti ukrepala proti manipulacijam državnih akterjev, med drugim iz Rusije in Irana. Twitter je sicer novembra prepovedal politično oglaševanje, medtem ko se Facebook za to ni odločil.