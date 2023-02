Gradbena inšpekcija: spalnice v pisarnah Twitterja niso ustrezno označene

Oddelek za gradbeno inšpekcijo je Twitterjevemu izvajalcu gradbenih del izdal obvestilo o popravku namembnosti prostorov v poslovni stavbi.

Gradbeni uradniki so med kontrolo stavbe ugotovili, "da se nekatere konferenčne sobe uporabljajo kot prostori za spanje ali počitek zaposlenih". V prostorih so našli tudi postelje, so zapisali v obvestilu. "Prosimo, da v 15 dneh pridobite dovoljenje za ustrezno označitev teh prostorov, ali pa jih povrnete v prvotno stanje," je bilo še navedeno v obvestilu.

Prostori za počitek v poslovnih stavbah sicer niso sporni, vendar je razlika, ali so prostori namenjeni za oddih med delovnim časom ali za stalno bivanje, je pojasnil vodja službe za načrtovanje objektov v San Franciscu Dan Side. Bivalni prostori se namreč drugače zaračunavajo kot poslovni, navajajo pri Business Insider.

Musk je postal lastnik Twitterja konec oktobra po večmesečni sagi glede prevzema družbe. Decembra so se v medijih pojavile fotografije konferenčnih sob, v katerih so bile postelje, vzmetnice in nočne omarice.