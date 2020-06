Twitter ne izključuje ukinitve Trumpovega računa

"Ko se začne plenjenje, se začne streljanje," je zapisal Trump v tvitu, ki ga je objavil v okviru spopadov med protestniki in policisti, ki so izbruhnili v več ameriških mestih po smrti Georgea Floyda . Twitter je nato zakrinkal besedilo ameriškega predsednika, ker je kršilo pravila omrežja glede "opravičevanja nasilja" .

Twitterjev direktor javne politike Nick Picklesje v četrtek na zaslišanju parlamenta dejal, da so tviti Donalda Trumpa obravnavani enako kot tisti iz drugih pregledanih računov. "Vedno, ko je uporabniški tvit objavljen in nam ga pošljejo, ga pregledamo po svojih pravilih," je med virtualnim zaslišanjem na parlamentarnem digitalnem odboru dejal Pickles. "Če uporabnik na Twitterju še naprej krši naša pravila, bomo še naprej razpravljali o vseh načinih, ki so nam na voljo." Parlamentarci so Picklesa dvakrat vprašali, če to pomeni, da bi lahko predsednikov račun začasno zaprli, če bo še naprej kršil pravila. "Za vsak Twitter račun veljajo pravila Twitterja,"je vsakič odgovoril Pickles.

Snapchat, priljubljeno družbeno omrežje za mlade generacije Z, se je Twitterju pridružil tako, da je v sredo objavil, da ne bo več promoviral sporočil ameriškega predsednika, da bi zmanjšal vpliv sporočil, ki "spodbujajo rasno nasilje".

Po drugi strani pa se je Facebook, prvo družbeno omrežje na svetu, odločil, da ne bo na noben način poročal ali cenzuriral sporočil ameriškega predsednika, kar je povzročilo nezadovoljstvo več zaposlenih omenjene platforme, ki so sodelovali v spletni stavki.